موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

كتب ـ محمد الميموني:

يواجه ريال مدريد نظيره فالنسيا اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2024/25.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

وتقام المباراة في تمام الساعة 4:15 على استاد سانتياجو برنابيو وتنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورت 1 .

ترتيب ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة بينما يحتل فالنسيا المركز السادس عشر برصيد 31 نقطة.