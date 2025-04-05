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موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

01:01 م السبت 05 أبريل 2025

ريال مدريد وفالنسيا

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كتب ـ محمد الميموني:

يواجه ريال مدريد نظيره فالنسيا اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2024/25.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

وتقام المباراة في تمام الساعة 4:15 على استاد سانتياجو برنابيو وتنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورت 1 .

ترتيب ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة بينما يحتل فالنسيا المركز السادس عشر برصيد 31 نقطة.

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