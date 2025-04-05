موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة
كتب ـ محمد الميموني:
يواجه ريال مدريد نظيره فالنسيا اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2024/25.
موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا
وتقام المباراة في تمام الساعة 4:15 على استاد سانتياجو برنابيو وتنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورت 1 .
ترتيب ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة بينما يحتل فالنسيا المركز السادس عشر برصيد 31 نقطة.
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