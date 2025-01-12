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متابعة - محمد القرش:

توج نادي برشلونة بكأس السوبر الإسباني للمرة الخامسة عشر، بعد الفوز على ريال مدريد بخماسية مقابل هدفين على ملعب الملك عبد الله الدولي.

سجل أهداف برشلونة: رافينيا "2"، لامين يامال، ليفاندوفسكي، بالدي.

سجل أهداف ريال مدريد: كيليان مبابي، رودريجو.

تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: بالدي - انيجو مارتينيز - كوبارسي - كوندي.

خط الوسط: جافي - كاسادو - بيدري.

الهجوم: رافينها - ليفاندوفسكي - لامين يامال.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة برشلونة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ميندي، روديجر، أوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام، فالفيردي.

الهجوم: رودريجو، فينيسيوس، مبابي.

أبرز أحداث مباراة برشلونة وريال مدريد

تسديدة يامال على حدود منطقة الجزاء وانقاذ من كورتوا في الدقيقة 2

مبابي يسجل هدف تقدم ريال مدريد في الدقيقة 5

عرضية من فينسيوس تصدى لها تشيزني في الدقيقة 14

مرور 15 دقيقة ومازل تقدم ريال مدريد قائم

سقوط مبابي على أرضية الملعب ونزول الجهاز الطبي في الدقيقة 16

لامين يامال يسجل هدف تعادل برشلونة في الدقيقة 22

روبرت ليفاندوفسكي يسجل هدف برشلونة الأول في الدقيقة 36

رافينيا يسجل هدف برشلونة الثالث في الدقيقة 39

حكم المباراة يحتسب 9 دقائق وقت بدلا من ضائع

بالدي يسجل هدف برشلونة الرابع في الدقيقة 45+10

انتهاء الشوط الأول بتقدم برشلونة 3-1

شاهد أهداف الشوط الأول في كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد و برشلونة....برشلونة يكتسح المارينجي#السوبر_الاسباني_مع_فايق#MBCMASR2 pic.twitter.com/n5DBopJaqQ — MBC MASR 2 (@mbcmasr2) January 12, 2025

بداية الشوط الثاني

رافينيا يسجل الهدف الخامس لبرشلونة في مرمى ريال مدريد في الدقيقة 48

بطاقة صفراء لفينيسيوس في الدقيقة 54

بطاقة حمراء لحارس برشلونة تشيزني في الدقيقة 56

دخول إنياكي بينا وداني ألمو بدلا من جافي ولامين يامال في الدقيقة 59

رودريجيو يسجل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 60

دخول لوكا مودريتش بدلا من تشاوميني في الدقيقة 64

بطاقة صفراء لـ ليفاندوفسكي في الدقيقة 77

دخول فيران توريس بدلا من رافينيا في الدقيقة 79

بطاقة صفراء لأراوخو في الدقيقة 87

حكم المباراة يحتسب 8 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء المباراة بفوز برشلونة على ريال مدريد 5-2.