"بطلب من مدرب سابق للاعب".. نادي إنجليزي جديد يرغب في ضم عمر مرموش

متابعة - محمد القرش:

يلاقي نادي الزمالك نظيره إنيمبا النيجيري بعد قليل، في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ودخل الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد محمود.

خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : عمر فرج - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" وعمر جابر وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد حمدي وكونراد ميشالاك ومصطفى شلبي وحسام أشرف.

أبرز أحداث المباراة

تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصطدم في الحائط الدفاعي للزمالك في الدقيقة 5

كرة عرضية من زيزو يقابلها بنتايك برأسية تمر بجوار القائم في الدقيقة 7

سقوط بنتايك على أرضية الملعب ونزول الجهاز الطبي في الدقيقة 11

سقوط حسام عبد المجيد بعد كرة مشتركة مع لاعب إنييمبا في الدقيقة 14

مرور 30 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

سيف الدين الجزيري يسجل هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 33

عمر فرج يسجل هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 40

إيفيني يسجل هدف تقليص الفارق لإنيمبا في الدقيقة 45+4