ماذا فعل محمد صلاح ليدفع ليفربول لتجديد مفاوضات التجديد معه؟

أعلى 10 لاعبين أجرا في أبرز فرق الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن توصل المجموعة المالكة لنادي ليفربول إلى حصل وسط مع نجمها المصري محمد صلاح لتجديد تعاقده.

محمد صلاح كان قد خرج أكثر من مرة مؤخرًا يُشير إلى أن إدارة نادي ليفربول لم تفاتحه في ملف تجديد التعاقد.

المجموعة المالكة لنادي ليفربول بحسب ما أوردته صحيفة ميرور البريطانية عبر تقرير لها اليوم الأحد كانت ترغب في تجديد التعاقد مع صلاح لمدة موسم وفقًا لسياستها في تجديد التعاقد مع اللاعبين الذين تخطوا الـ 30 عاماً.

ولكن صلاح ووكيل أعماله رامي عباس، بحسب التقرير ذاته، كانا يرغبان في أن يكون التعاقد لمدة ثلاث سنوات.

وعاد صلاح للتوهج مجددًا بقميص الريدز؛ إذ سجل 15 هدفًا وصنع 12 آخرين خلال 21 مباراة خاضها بكافة المسابقات بالموسم الجاري 2024/25 مع الفريق.

ويتقاسم صاحب الـ 32 عاماً صدارة هدافي النسخة الجارية من الدوري الإنجليزي مع هالاند نجم مانشستر سيتي برصيد 13 هدفًا.

وهو ما دفع إدارة ليفربول بحسب الصحيفة ذاتها إلى حل وسط بتجديد التعاقد لمدة موسمين بناءً على الأداء الذي يُقدمه اللاعب المصري مع فريقه بالموسم الجاري.

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