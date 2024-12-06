"رفقة الشناوي".. كولر يتفقد أرضية ملعب مباراة الفريق أمام أورلاندو

كتب - يوسف محمد:

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي ومحمد الشناوي قائد الفريق، على معاينة أرضية ملعب أورلاندو، الذي ستقام عليه مباراة الفريق غداً، أمام أورلاندو بايرتس في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي غداً، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلى مرانه الختامي اليوم، في تمام الساعة الثالثة عصراً، على ملعب أورلاندو، استعداداً لمواجهة الفريق الجنوب أفريقي غداً، في دوري الأبطال.

ويذكر أن الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري، في إطار منافسات الجولة الأولى بالبطولة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

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