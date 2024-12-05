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طاقم جزائري لإدارة مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

06:35 م الخميس 05 ديسمبر 2024

الحكم مصطفى غربال

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كتبت - نهى خورشيد:

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"نادي الزمالك بتعيين طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراته أمام المصري البورسعيدي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأسند الكاف مواجهة الزمالك والمصري البورسعيدي للحكم مصطفى غربال لإدارة اللقاء، ويعاونه كلا من مقران قوراري وعباس أكرم زرهوني مساعد أول وثاني، وحسام بن يحيى حكم رابع.

كما عين الكاف السوداني مأمون بشارة مراقبًا عامًا للمباراة، في حين يراقب الحكام عبد الباسط إبراهيم من جنوب أفريقيا، بينما يتولى الغاني ألكسندر أسانتي مهام المنسق العام.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الزمالك المصري البورسعيدي كأس الكونفدرالية الأفريقية مباراة الزمالك والمصري الحكم مصطفى غربال
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