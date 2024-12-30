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"بمشاركة النني".. الجزيرة إلى نصف نهائي كأس مصرف أبو ظبي بعد الفوز على العين (فيديو)

10:01 م الإثنين 30 ديسمبر 2024

محمد النني

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كتب ـ محمد الميموني:

تمكن فريق الجزيرة الإماراتي من تحقيق الفوز، على حساب نظيره العين الإماراتي، في بطولة كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، ليضمن الصعود إلى نصف نهائي البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالح فريق الجزيرة، ليحتكم الفريقين لركلات الترجيح، والتي ابتسمت للجزيرة بنتيجة 4-2.

وكان فريق العين حسم نتيجة مباراة الذهاب لصالحه، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ستاد العين.

وشهدت المباراة، مشاركة النجم المصري محمد النني مع فريق الجزيرة، الذي نجح في الصعود إلى نصف النهائي، بعد الفوز على العين بركلات الترجيح.

محمد النني الإمارات الجزيرة الإماراتي
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