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"شكلهم زعلانين".. آخر ظهور لكريستيانو وجورجينا في مدرجات النصر

08:18 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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    نانسي مع جورجينا وكريستيانو رونالدو من معركة الأشرس
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كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي وصديقته جورجينا، من مدرجات مباراة الفريق ضد السد القطري، مساء أمس.

وخسر النصر من السد، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا، وغاب رونالدو عن اللقاء الذي لا تؤثر نتيجته على تأهل النصر للدور المقبل.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاحتماعي، مع صورة رونالدو وجورجينا، من المدرجات، وكتب أحدهم: "شكلهم زعلانين من بعض"، وأضاف آخر: "على المستوى الذي يرونه المفروض يتطلقون".

thumbnail_كريستيانو رونالدو وجورجينا من مباراة النصر والسد

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كريستيانو رونالدو النصر السعودي جورجينا السد القطري دوري أبطال آسيا
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