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بيتكلم عربي.. موقف طريف لنجل كريستيانو في الرياض (فيديو)

11:07 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    موقف طريف لنجل كريستيانو رونالدو
  • عرض 4 صورة
    موقف طريف لنجل كريستيانو في الرياض
  • عرض 4 صورة
    نجل كريستيانو رونالدو في شوارع الرياض
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كتبت-هند عواد:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف لكريستيانو جونيور نجل رونالدو لاعب النصر السعودي، يتجول في شوارع الرياض، رفقة أصدقائه، ويتحدث باللغة العربية.
وظهر كريستيانو جونيور في مقطع الفيديو، يقف أمام سيارة "مرسيديس" من طراز G63 AMG ، وجمعه حوار مع صاحبها، الذي بادر بالسؤال: "تريد شراء السيارة؟ باللوحة أم دون لوحة، وين أبوك".


ورد عليه كريستيانو جونيور، متحدثا اللغة العربية: "في البيت"، ليعرض عليه صاحب السيارة، استبدالها بسيارة أخرى.

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