بيتكلم عربي.. موقف طريف لنجل كريستيانو في الرياض (فيديو)

كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف لكريستيانو جونيور نجل رونالدو لاعب النصر السعودي، يتجول في شوارع الرياض، رفقة أصدقائه، ويتحدث باللغة العربية.

وظهر كريستيانو جونيور في مقطع الفيديو، يقف أمام سيارة "مرسيديس" من طراز G63 AMG ، وجمعه حوار مع صاحبها، الذي بادر بالسؤال: "تريد شراء السيارة؟ باللوحة أم دون لوحة، وين أبوك".

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جونيور ابن كريستيانو رونالدو يبي يشتري سيارة

G63 AMG مع لوحة رقم فردي [ س ك س 6 ]



قيمة السيارة 2،265.000 💰😨😨

اللوحة تتجاوز قيمتها 500 الف ﷼ 🔥 pic.twitter.com/r8wespoKoi — بدر ★ (@iiiib9) December 16, 2024



ورد عليه كريستيانو جونيور، متحدثا اللغة العربية: "في البيت"، ليعرض عليه صاحب السيارة، استبدالها بسيارة أخرى.