"تقدم ولكن".. مستجدات في مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

كتبت-هند عواد:

ما زال مستقبل المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي مع الفريق، غامضا، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، وتتبقى أيام قليلة ويحق له مع التوقيع لأي ناد.

وكشف موقع " sportingnews" الإنجليزي، مستجدات في مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، مشيرا إلى أن هناك توتر بشأن التجديد لثلاثي الفريق، صلاح وفان دايك وترينت ألكسندر أرنولد.

وذكر الموقع، أن ليفربول يحقق تقدما في التفاوض مع محمد صلاح، لكن الوضع لا يزال بعيدًا عن الحل، فعلى الرغم من تقديم عرض، لكن ما زال الأمر بعيدا.

وأضاف الموقع، أن تأثير محمد صلاح لا يمكن إنكاره، ولا يمكن لليفربول ببساطة أن يتحمل خسارته.

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