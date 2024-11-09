في مثل هذا اليوم.. 10 صور من خسارة الأهلي دوري أبطال إفريقيا من الترجي

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كتب ـ محمد الميموني:

خاض الأهلي مباراته أمام الترجي التونسي يوم 9 نوفمبر،2018، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2018/19.

وخسر الأهلي من الترجي في إياب البطولة بنتيجة 4 ـ3 لصالح "شيخ الأندية التونسية".

وتوج الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي.

والجدير بالذكر أن فاز الترجي، بدوري أبطال أفريقيا (4) مرات وتحديدا في سنوات 1994، 2011، 2018 و2019.