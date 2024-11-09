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في مثل هذا اليوم.. 10 صور من خسارة الأهلي دوري أبطال إفريقيا من الترجي

08:19 م السبت 09 نوفمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    خسارة الأهلي دوري أبطال إفريقيا من الترجي
  • عرض 9 صورة
    خسارة الأهلي دوري أبطال إفريقيا من الترجي
  • عرض 9 صورة
    الترجي التونسي
  • عرض 9 صورة
    خسارة الأهلي دوري أبطال إفريقيا من الترجي
  • عرض 9 صورة
    الأهلي في مباراته أمام الترجي التونسي
  • عرض 9 صورة
    خسارة الأهلي دوري أبطال إفريقيا من الترجي
  • عرض 9 صورة
    الترجي يفوز بدوري أبطال إفريقيا
  • عرض 9 صورة
    الأهلي في مباراته أمام الترجي التونسي
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كتب ـ محمد الميموني:

خاض الأهلي مباراته أمام الترجي التونسي يوم 9 نوفمبر،2018، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2018/19.

وخسر الأهلي من الترجي في إياب البطولة بنتيجة 4 ـ3 لصالح "شيخ الأندية التونسية".

وتوج الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي.

والجدير بالذكر أن فاز الترجي، بدوري أبطال أفريقيا (4) مرات وتحديدا في سنوات 1994، 2011، 2018 و2019.

الترجي التونسي الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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