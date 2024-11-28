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الفيفا يوقع غرامة مالية كبيرة على سموحة

06:43 م الخميس 28 نوفمبر 2024

هاني حتحوت

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كتبت - نهى خورشيد

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن الغرامة الموقعة على نادي سموحة الخاصة بتعويضات الثنائي النيجيري إيمانويل إيهيزو وإبراهيم جامبو .

ونشر حتحوت عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" صورتين من بيان الفيفا مع تعليق:"فيفا يغرم سموحة ٣٠٠ ألف دولار تعويضًا للاعبيْن سابقيْن) في الفريق، على أن تُدفع خلال ٤٥ يومًا أو يُمنع النادي من إبرام صفقات".

‏وأضاف:" الغرامة عبارة عن ٢٢٠ ألف دولار + ٥٪ فوائد لإيمانويل إيهيزو ( ٢١ عاما، انضم صيف ٢٠٣٣ ولعب ١٢ دقيقة فقط بكأس الرابطة ثم أكمل الموسم معارا للبلدية، قبل العودة لسموحة وفسخ التعاقد)، ٧٥ ألف دولار لإبراهيم جامبو (٢١ عاما، انضم للفريق في نفس الفترة ولعب ٧ دقائق فقط بكأس الرابطة)".

وفي سياق منفصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لمواجهة نظيره الجونة يوم الأحد المقبل 1 ديسمبر، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

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الإعلامي هاني حتحوت الغرامة الموقعة على نادي سموحة تعويضات الثنائي النيجيري الفيفا يوقع غرامة مالية على سموحة الفيفا
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