موعد مباراة ليفربول وبرايتون بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ليفربول يحفظ ماء الوجه.. ماذا قدمت الأندية الإنجليزية في الجولة الرابعة

محمد عبد المنعم في تحدي جديد مع نيس في الدوري الأوروبي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح لظهور جديد بقميص فريقه أمام برايتون.

ويستضيف فريق ليفربول عند الخامسة من عصر اليوم السبت نظيره برايتون ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر فضائية بي إن سبورت HD1.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق برايتون المركز السادس برصيد 16 نقطة.

وسجل محمد صلاح خلال الموسم الجاري 2024/25 من الدوري الإنجليزي بقميص ليفربول 6 أهداف.

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