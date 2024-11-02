مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة ليفربول وبرايتون بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

11:15 ص السبت 02 نوفمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح ولاعبي ليفربول
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح لظهور جديد بقميص فريقه أمام برايتون.

ويستضيف فريق ليفربول عند الخامسة من عصر اليوم السبت نظيره برايتون ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر فضائية بي إن سبورت HD1.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق برايتون المركز السادس برصيد 16 نقطة.

وسجل محمد صلاح خلال الموسم الجاري 2024/25 من الدوري الإنجليزي بقميص ليفربول 6 أهداف.

اقرأ أيضًا:

"نواجه الضغط طوال الوقت".. أحمد سليمان يكشف اجتماع مجلس الزمالك لهذا السبب

"ظهور جديد لمرموش".. موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وبوخوم بالدوري الألماني والقناة الناقلة

محمد صلاح موعد مباراة ليفربول وبرايتون موعد مباراة ليفربول ليفربول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نيوكاسل يلدغ أرسنال بفوز يُعرقله عن ملاحقة ليفربول ومانشستر سيتي

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)