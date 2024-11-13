"مرفوض بشدة".. تحرك غير مرضي من ليفربول لمنع رحيل صلاح

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كتب- مصراوي:

كشف مصدر مطلع، تحرك نادي ليفربول الإنجليزي، لمحاولة تجديد عقد محمد صلاح، لاعب الفريق وعدم رحيله في نهاية الموسم.

وينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق والانتقال إليه مجانا مع نهاية الموسم.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن إدارة ليفربول قدمت عرضًا لمحمد صلاح يقضي بالتجديد لمدة موسم واحد، مع تخفيض الراتب الأسبوعي أو الحصول على نفس الراتب الحالي دون تغيير.

وأكمل المصدر، أن صلاح يتقاضى حاليا راتب أسبوعي (350 ألف جنيه إسترليني) مما يعتبر اللاعب الأكثر أجرًا داخل ليفربول.

وأتم تصريحاته: "هذا العرض لم يرضي "صلاح" خاصة أنه يرى عدم وجود تقدير من إدارة الريدز، خاصة وأنه يعتبر أحد الركائز الأساسية في الفريق حاليا، ويرفض الاستمرار بهذا الوضع.

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