أرسنال يتقدم على ليفربول بثنائية في الشوط الأول من اللقاء

كتب ـ محمد الميموني:

انتهى الشوط الأول بين فريقي ليفربول وأرسنال، بتقدم الجانرز بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري الإنجليزي.

وأحرز ثنائية الجانرز في اللقاء، كلا من بوكايو ساكا في الدقيقة التاسعة، ميكيل مورينو في الدقيقة 43.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 21 نقطة، فيما يأتي أرسنال في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة.