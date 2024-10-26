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مصراوي يكشف سبب غياب سام مرسي عن لقاء برينتفورد

05:03 م السبت 26 أكتوبر 2024
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    سام مرسي من مباراة ساوثهامبتون (2)
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    سام مرسي يستعد للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي
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كتب-ضياء علي:

يغيب المحترف المصري سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون الإنجليزي، عن قائمة الفريق لمواجهة برينتفورد، في الدوري الإنجليزي.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، غياب سام مرسي عن إيبسويتش تاون في مواجهة برينتفورد، لتعرضه للإصابة، إلا أنها بسيطة ويعود الأسبوع المقبل.

ويواجه إيبسويتش تاون نظيره برينتفورد، في الخامسة اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ويسعى إيبسويتش تاون، لتحقيق الفوز الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ أنه الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن.

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سام مرسي برينتفورد إيبسويتش تاون الدوري الإنجليزي غياب سام مرسي
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