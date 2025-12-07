

وكالات

تستعد جامعة آمور الحكومية الروسية، لإطلاق ثالث قمر صناعي من تطوير طلابها، والمتوقع وضعه في المدار قبل نهاية عام 2025.

وتأتي عملية إطلاق القمر من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي، ضمن برنامج "يونيفرسات" التابع لمؤسسة روس كوسموس لإطلاق أقمار CubeSat الصغيرة.

القمر الجديد مزوّد بجهاز "ميريديان-أمور"، المصمّم لرصد تلوث أسطح الأقمار الصناعية نتيجة تراكم الأغشية المتسامية التي تؤثر على أداء المكوّنات البصرية.

وسيسمح هذا الجهاز بتحديد المواد الأكثر تأثرا بالبيئة الفضائية، ومن المقرر استخدام التقنية مستقبلا في مشروع قمر صناعي روسي–بيلاروسي.

وجهّز القمر بمحرك دفع يعتمد على محرك البلازما النبضي الذي طوّره معهد موسكو للطيران، والذي سيساعد في تصحيح الاتجاه وإطالة عمر القمر أو إخراجه من المدار ليتفادى التحول إلى حطام فضائي عبر الاحتراق في الغلاف الجوي.

وسبق لطلاب الجامعة تطوير قمرين CubeSat أُطلقا لاختبار تقنيات لرصد الفضاء وتأثيراته على الإلكترونيات الفضائية، وفقا لروسيا اليوم.