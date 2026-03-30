أطلقت شركة جوجل رسميا ميزة "البحث الحي"، على مستوى العالم، لتصبح متاحة في المناطق التي يدعم فيها "وضع الذكاء الاصطناعي" بما في ذلك الدول العربية، في خطوة تعزز من تجربة البحث التفاعلي عبر الصوت والكاميرا باستخدام مساعد Gemini.

انتشار واسع وتقنيات متقدمة

وأوضحت الشركة أن الخدمة أصبحت متاحة في أكثر من 200 دولة وإقليم، وتعتمد على نموذجها الصوتي الجديد Gemini 3.1 Flash Live، الذي يوفر جودة صوت محسنة واستجابة شبه فورية، ما يعزز من سلاسة التفاعل مع المستخدمين.

محادثات طبيعية بلغات متعددة

ويعتمد التحديث الجديد على قدرات متطورة تدعم أكثر من 90 لغة، من بينها العربية، بما يتيح للمستخدمين إجراء محادثات طبيعية مع محرك البحث بلغتهم الأم.

ويتميز النموذج بقدرته على فهم الفروق الدقيقة في النبرة وسرعة الحديث، مع تقليل زمن الاستجابة مقارنة بالإصدارات السابقة.

ويعزز النظام كذلك دقة التفاعل من خلال تقنيات عزل الضوضاء المحيطة، مثل أصوات الشوارع أو الأجهزة المنزلية، والتركيز على الصوت البشري.

تجربة بحث بالصوت والصورة

تتيح ميزة "Search Live" بدء محادثة مباشرة مع محرك البحث عبر تطبيق جوجل على نظامي Android وiOS، من خلال زر "Live" أسفل شريط البحث أو عبر تطبيق Gemini.

ويمكن للمستخدمين طرح الأسئلة صوتيا والحصول على إجابات فورية، مع إمكانية متابعة الحوار بشكل طبيعي وطرح استفسارات إضافية.

كما تدعم الميزة إدخال سياق بصري عبر الكاميرا، حيث يمكن توجيه الهاتف نحو عنصر معين، مثل قطعة أثاث أو كتاب أو معلم أثري، ليقوم النظام بتحليل المشهد وتقديم معلومات وروابط مفيدة، بالتكامل مع أداة Google Lens.

تحسينات على Gemini Live

بالتوازي مع هذا الإطلاق، عززت جوجل قدرات خدمة Gemini Live، لتصبح الاستجابات أكثر سرعة وانسيابية، مع تقليل التوقفات غير الطبيعية أثناء المحادثة، بينما أصبح النظام قادرا على تتبع سياق الحوار لفترات أطول، ما يدعم المحادثات الممتدة.

وأشارت الشركة إلى تحسن دقة تنفيذ الأوامر المعقدة، بالإضافة إلى القدرة على التفاعل مع أدوات خارجية وتعديل نبرة وطول الردود تلقائيا وفقا لسياق الاستخدام.

نقلة في مستقبل البحث

تسعى جوجل من خلال هذه الخطوة إلى تطوير تجربة البحث التقليدية، وتحويلها إلى حوار تفاعلي يجمع بين الصوت والصورة، بما يتيح الوصول إلى المعلومات بشكل أسرع وأكثر سلاسة، مع تعزيز قدرات التعلم والاستكشاف وإنجاز المهام اليومية.