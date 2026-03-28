نموذج جديد من جوجل لتوليد مقاطع موسيقية حتى 3 دقائق عبر الذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟

كتب : محمود عبدالرحمن

11:35 م 28/03/2026

جوجل تطلق Lyria 3 Pro

أعلنت شركة جوجل إطلاق نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي لإنتاج الموسيقى، "Lyria 3 Pro"، بعد شهر من طرح الإصدار السابق "Lyria 3".

موسيقى أطول وتحكم أكبر

يتيح النموذج الجديد للمستخدمين إنشاء مقاطع موسيقية تصل مدتها إلى ثلاث دقائق، مقارنة بمدة 30 ثانية فقط في الإصدار السابق، مع توفير تحكم إبداعي أفضل وخيارات تخصيص أوسع، بحسب تقرير موقع تك كرانش.

تخصيص مكونات الأغنية

يمكن للمستخدمين تحديد عناصر مختلفة من المقطوعة الموسيقية عبر الأوامر النصية، مثل المقدمة، اللزمات، والوصلات، حيث يتمتع النموذج بفهم أعمق لبنية الأغنية مقارنة بالإصدار السابق.

التكامل مع التطبيقات الأخرى

سبق لجوجل أن أضافت ميزة توليد الموسيقى إلى تطبيق جيميناي مع إطلاق "Lyria 3"، وتخطط الآن لطرح نموذج Pro في التطبيق نفسه، مع اقتصاره على المشتركين المدفوعين.

كما سيتم طرح النموذج في تطبيق تحرير الفيديو "Google Vids" وفي أداة إنتاج الموسيقى المدعومة بالذكاء الاصطناعي "ProducerAI"، التي استحوذت عليها الشركة الشهر الماضي.

بيانات تدريب آمنة ومحايدة

أكدت جوجل أن تدريب النموذج الجديد استند إلى بيانات شركائها وبيانات مصرح بها من يوتيوب وجوجل، مشيرة إلى أن النموذج لا يحاكي أي فنان محدد، وإن استُخدم اسم فنان، فيتم استلهام "إلهام عام" لإنتاج مقطوعة موسيقية.

وسم المقاطع المنتجة بالذكاء الاصطناعي

وأوضحت الشركة أن جميع المقاطع المنتجة بواسطة "Lyria 3" و"Lyria 3 Pro" توسم بتقنية "SynthID" للإشارة إلى أنها من إنتاج الذكاء الاصطناعي، ما يضمن الشفافية للمستخدمين.

