إعلان

"من الفضاء إلى الأرض".. ما هو نظام القبة الذهبية الذي يحمي أمريكا من التهديدات الصاروخية؟

كتب : محمود عبدالرحمن

11:33 م 25/03/2026

شركتي Anduril Industries وPalantir Technologies

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت وكالة رويترز ، نقلا عن مصدر مطلع، أن شركتي Anduril Industries وPalantir Technologies تعملان على تطوير برمجيات خاصة بمشروع “القبة الذهبية” للدفاع الصاروخي، الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مشروع دفاعي واسع النطاق

ويستهدف المشروع إنشاء منظومة دفاعية تعتمد على الفضاء لاعتراض الصواريخ الباليستية والفرط صوتية، وتقدر تكلفته بنحو 185 مليار دولار، في ظل منافسة عدد كبير من الشركات للحصول على أدوار داخل البرنامج.

تعاون مع شركات تكنولوجية كبرى

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى تعاون الشركتين مع SpaceX التابعة لرجل الأعمال Elon Musk، في تطوير مكونات مختلفة من المشروع.

عقود أولية ونماذج تجريبية

وحصلت “أندوريل” على عدة عقود أولية خلال نوفمبر الماضي لتطوير نماذج أولية لأنظمة الدفاع الصاروخي، في إطار المراحل التمهيدية للمشروع.

مشاركة شركات ناشئة

كما تشارك شركات أخرى في المشروع، من بينها Epirus وScale AI، إضافة إلى شركة البرمجيات Swoop Technologies.

دور محوري للبرمجيات

وتتولى البرمجيات ربط أنظمة الرادار وأجهزة الاستشعار المختلفة لرصد وتتبع التهديدات الجوية، إلى جانب تمكين المشغلين من إدارة أنظمة الاعتراض والتحكم فيها بشكل متكامل.

انضمام كبار المتعاقدين

وكانت شركتا Lockheed Martin وNorthrop Grumman قد انضمتا إلى المشروع كمقاولين رئيسيين، ما يعكس حجم البرنامج وأهميته الاستراتيجية.

زيادة في التكلفة

وارتفعت التكلفة الإجمالية للمشروع بمقدار 10 مليارات دولار لتصل إلى 185 مليار دولار، وفق تصريحات مدير البرنامج، بهدف تسريع تطوير القدرات الفضائية.

عقد ضخم للذكاء الاصطناعي

وفي سياق متصل، حصلت “أندوريل” على عقد تصل قيمته إلى 20 مليار دولار لتطوير نظام عملياتي موحد مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي لصالح الجيش الأمريكي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القبة الذهبية الدفاع الصاروخي الذكاء الإصطناعي Palantir Anduril

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كنزي دياب جريئة ورنا رئيس مع زوجها.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

كنزي دياب جريئة ورنا رئيس مع زوجها.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
"السياحة" تستبعد المتورطين في واقعة تسلق أحد التوابيت بسقارة
أخبار مصر

"السياحة" تستبعد المتورطين في واقعة تسلق أحد التوابيت بسقارة
محلل إيراني يهدد: سنستولى على سواحل الإمارات والبحرين إذا ارتكبت أمريكا
شئون عربية و دولية

محلل إيراني يهدد: سنستولى على سواحل الإمارات والبحرين إذا ارتكبت أمريكا
انقسام أمريكي حاد.. 59% يرفضون حرب إيران و"ترامب" في مواجهة غضب الناخبين
شئون عربية و دولية

انقسام أمريكي حاد.. 59% يرفضون حرب إيران و"ترامب" في مواجهة غضب الناخبين
مصدر يكشف كواليس إقالة لجان التخطيط والإسكاوتنج والتعاقدات بالأهلي
رياضة محلية

مصدر يكشف كواليس إقالة لجان التخطيط والإسكاوتنج والتعاقدات بالأهلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مقامرة الحرب.. مراهنون يسبقون "وقف إطلاق النار": من يربح في صراع أمريكا وإيران؟
وزير الخارجية الإيراني: تل أبيب دفعت أمريكا للحرب لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى
عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟