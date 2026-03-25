كشفت وكالة رويترز ، نقلا عن مصدر مطلع، أن شركتي Anduril Industries وPalantir Technologies تعملان على تطوير برمجيات خاصة بمشروع “القبة الذهبية” للدفاع الصاروخي، الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مشروع دفاعي واسع النطاق

ويستهدف المشروع إنشاء منظومة دفاعية تعتمد على الفضاء لاعتراض الصواريخ الباليستية والفرط صوتية، وتقدر تكلفته بنحو 185 مليار دولار، في ظل منافسة عدد كبير من الشركات للحصول على أدوار داخل البرنامج.

تعاون مع شركات تكنولوجية كبرى

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى تعاون الشركتين مع SpaceX التابعة لرجل الأعمال Elon Musk، في تطوير مكونات مختلفة من المشروع.

عقود أولية ونماذج تجريبية

وحصلت “أندوريل” على عدة عقود أولية خلال نوفمبر الماضي لتطوير نماذج أولية لأنظمة الدفاع الصاروخي، في إطار المراحل التمهيدية للمشروع.

مشاركة شركات ناشئة

كما تشارك شركات أخرى في المشروع، من بينها Epirus وScale AI، إضافة إلى شركة البرمجيات Swoop Technologies.

دور محوري للبرمجيات

وتتولى البرمجيات ربط أنظمة الرادار وأجهزة الاستشعار المختلفة لرصد وتتبع التهديدات الجوية، إلى جانب تمكين المشغلين من إدارة أنظمة الاعتراض والتحكم فيها بشكل متكامل.

انضمام كبار المتعاقدين

وكانت شركتا Lockheed Martin وNorthrop Grumman قد انضمتا إلى المشروع كمقاولين رئيسيين، ما يعكس حجم البرنامج وأهميته الاستراتيجية.

زيادة في التكلفة

وارتفعت التكلفة الإجمالية للمشروع بمقدار 10 مليارات دولار لتصل إلى 185 مليار دولار، وفق تصريحات مدير البرنامج، بهدف تسريع تطوير القدرات الفضائية.

عقد ضخم للذكاء الاصطناعي

وفي سياق متصل، حصلت “أندوريل” على عقد تصل قيمته إلى 20 مليار دولار لتطوير نظام عملياتي موحد مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي لصالح الجيش الأمريكي.