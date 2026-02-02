إعلان

يملكه فلسطيني.. ما هو تطبيق "UpScrolled" المتصدر قائمة التحميل كبديل لتيك توك؟

كتب- محمود الهواري:

07:58 ص 02/02/2026

UpScrolled

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصدر تطبيق "UpScrolled" خلال الأيام الماضية متجري التطبيقات التابعين لشركتي أبل وجوجل، مع إقبال كبير من المستخدمين، بعد أن كان يعتبر تطبيقا غير معروف نسبيا قبل سبعة أشهر فقط من إطلاقه.

هجرة المستخدمين من تيك توك

وجاءت هذه القفزة في شهرة "UpScrolled" عقب انتهاء الملحمة الطويلة حول مستقبل تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، حيث انتقلت إدارة التطبيق رسميا إلى شركة أمريكية مشتركة.

ومع بداية هذا الانتقال، واجه المستخدمون موجة من الأعطال التقنية وانقطاعات الخدمة، إلى جانب مخاوف بشأن علاقة مالكي تيك توك الجدد بالإدارة الأمريكية، ما دفعهم للبحث عن بدائل للتصفح، وكان "UpScrolled" من أبرز التطبيقات التي اعتمدوا عليها.

وجاء "UpScrolled" في المركز الثاني في قائمة التطبيقات الأكثر تحميلا على متجر "App Store" التابع لشركة أبل خلال الأسبوع الماضي، بعد تطبيق "ChatGPT".

وعلى متجر "جوجل بلاي" لأجهزة أندرويد، احتل التطبيق المركز الثالث ضمن قائمة أفضل التطبيقات الاجتماعية المجانية.

ما هو تطبيق UpScrolled؟

"UpScrolled" هو تطبيق لمقاطع الفيديو القصيرة، إذ تسوق المنصة نفسها باعتبارها تقدم خلاصة مبسطة، وتدخلات خوارزمية أقل، وعدم وجود "حظر خفي"، وهي مزايا يقول بعض المستخدمين إنها تعيد إلى الأذهان تجربة تيك توك في بداياته.

وكان تطبيق "UpScrolled" قد لفت الانتباه للمرة الأولى في عام 2025، بسبب تركيزه على حرية التعبير، وتشير المناقشات الأخيرة إلى أن معدلات التحميل قد تسارعت مرة أخرى.

مطور التطبيق وخلفيته

يتم تطوير "UpScrolled" بواسطة شركة "Recursive Methods" الأسترالية، التي أسسها ويملكها مطور التطبيقات الفلسطيني الأردني الأصل عصام حجازي، الذي يحمل الجنسية الأسترالية أيضا.

ونشر حجازي يوم الخميس مقطع فيديو على منصة التطبيق احتفالا بتجاوز عدد مستخدمي المنصة مليون مستخدم، شكر فيه مجتمع التطبيق على تمكينه من النمو "بمعدل لم يكن ليحلم به"، واستعرض خلاله خلفيته ودوافعه لبناء وتشغيل التطبيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

UpScrolled تطبيق UpScrolled بديل تيك توك أزمة تيك توك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

في أجواء روحانية.. الآلاف يحيون الليلة الختامية لمولد سيدي أبو الحجاج الأقصري
أخبار المحافظات

في أجواء روحانية.. الآلاف يحيون الليلة الختامية لمولد سيدي أبو الحجاج الأقصري
ترامب يعلق على وثائق إبستين الجديدة ويقلب الطاولة.. ماذا قال؟
شئون عربية و دولية

ترامب يعلق على وثائق إبستين الجديدة ويقلب الطاولة.. ماذا قال؟
5 صور لاحتفال جيانا فاروق بحفل زفافها
رياضة محلية

5 صور لاحتفال جيانا فاروق بحفل زفافها
قبل رمضان.. طرق تخزين و"تفريز" ورق العنب للحفاظ عليه طازجا
علاقات

قبل رمضان.. طرق تخزين و"تفريز" ورق العنب للحفاظ عليه طازجا
وكالة أمريكية: تحسن القدرة الشرائية يحدث طفرة بمبيعات السيارات في مصر
أخبار السيارات

وكالة أمريكية: تحسن القدرة الشرائية يحدث طفرة بمبيعات السيارات في مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام -(فيديو)
شعبة الدخان: فليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"