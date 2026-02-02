تصدر تطبيق "UpScrolled" خلال الأيام الماضية متجري التطبيقات التابعين لشركتي أبل وجوجل، مع إقبال كبير من المستخدمين، بعد أن كان يعتبر تطبيقا غير معروف نسبيا قبل سبعة أشهر فقط من إطلاقه.

هجرة المستخدمين من تيك توك

وجاءت هذه القفزة في شهرة "UpScrolled" عقب انتهاء الملحمة الطويلة حول مستقبل تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، حيث انتقلت إدارة التطبيق رسميا إلى شركة أمريكية مشتركة.

ومع بداية هذا الانتقال، واجه المستخدمون موجة من الأعطال التقنية وانقطاعات الخدمة، إلى جانب مخاوف بشأن علاقة مالكي تيك توك الجدد بالإدارة الأمريكية، ما دفعهم للبحث عن بدائل للتصفح، وكان "UpScrolled" من أبرز التطبيقات التي اعتمدوا عليها.

وجاء "UpScrolled" في المركز الثاني في قائمة التطبيقات الأكثر تحميلا على متجر "App Store" التابع لشركة أبل خلال الأسبوع الماضي، بعد تطبيق "ChatGPT".

وعلى متجر "جوجل بلاي" لأجهزة أندرويد، احتل التطبيق المركز الثالث ضمن قائمة أفضل التطبيقات الاجتماعية المجانية.

ما هو تطبيق UpScrolled؟

"UpScrolled" هو تطبيق لمقاطع الفيديو القصيرة، إذ تسوق المنصة نفسها باعتبارها تقدم خلاصة مبسطة، وتدخلات خوارزمية أقل، وعدم وجود "حظر خفي"، وهي مزايا يقول بعض المستخدمين إنها تعيد إلى الأذهان تجربة تيك توك في بداياته.

وكان تطبيق "UpScrolled" قد لفت الانتباه للمرة الأولى في عام 2025، بسبب تركيزه على حرية التعبير، وتشير المناقشات الأخيرة إلى أن معدلات التحميل قد تسارعت مرة أخرى.

مطور التطبيق وخلفيته

يتم تطوير "UpScrolled" بواسطة شركة "Recursive Methods" الأسترالية، التي أسسها ويملكها مطور التطبيقات الفلسطيني الأردني الأصل عصام حجازي، الذي يحمل الجنسية الأسترالية أيضا.

ونشر حجازي يوم الخميس مقطع فيديو على منصة التطبيق احتفالا بتجاوز عدد مستخدمي المنصة مليون مستخدم، شكر فيه مجتمع التطبيق على تمكينه من النمو "بمعدل لم يكن ليحلم به"، واستعرض خلاله خلفيته ودوافعه لبناء وتشغيل التطبيق.