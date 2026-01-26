آبل تخطط لإطلاق نسخة جديدة من سيري مدعومة بـ Gemini من جوجل

كتب- محمود الهواري:

أعلنت شركة آبل عن خططها لإطلاق نسخة جديدة من مساعدها الصوتي سيري في النصف الثاني من فبراير المقبل، معتمدة على نماذج الذكاء الاصطناعي Gemini المطورة من قِبل جوجل.

ويأتي هذا الإعلان في إطار نتائج الشراكة الأخيرة بين الشركتين في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقا لتقرير مارك جورمان في وكالة بلومبرج.

دعم Gemini يغير قدرات سيري

يشير التقرير إلى أن التحديث المرتقب سيجعل سيري قادرا على تنفيذ مهام متقدمة بالاستفادة من بيانات المستخدم الشخصية والمحتوى الظاهر على الشاشة.

وأوضح جورمان: "هذا الإطلاق سيسبق ترقية أكبر تخطط آبل للإعلان عنها في يونيو خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC."

ويعد هذا التحديث الأول الذي يحقق الوعود التي كشفت عنها آبل في يونيو 2024 بشأن تحسين قدرات المساعد الصوتي.

خصائص جديدة ونهج حواري

وتتوقع التقارير أن النسخة القادمة من سيري ستتميز بطابع حواري مشابه لروبوتات الدردشة مثل ChatGPT، مع إمكانية تشغيل النظام مباشرة على البنية التحتية السحابية التابعة لجوجل.

وكانت تقارير سابقة قد أظهرت صعوبة آبل في إعادة استراتيجية الذكاء الاصطناعي إلى المسار الصحيح قبل الشراكة الجديدة مع جوجل.

مواقف داخلية وتأثير الشراكات

وأوضح مراقبون أن مايك روكويل، أحد كبار مسؤولي الذكاء الاصطناعي في آبل، رفض تقارير سابقة لجورمان واصفًا إياها بـ "الهراء"، لكن دخول جوجل كشريك، إلى جانب رحيل رئيس الذكاء الاصطناعي السابق جون جياناندريا، ساعد الشركة في تحديد رؤية جديدة لاستراتيجيتها في الذكاء الاصطناعي.

يمثل العمل المشترك بين آبل وجوجل تحولا لافتا في قطاع المساعدات الرقمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إذ يتوقع محللون أن هذه الخطوة ستدفع بقدرات سيري نحو مستويات أعلى من المنافسة مع حلول مثل Alexa وGoogle Assistant وChatGPT، بينما يترقب قطاع التقنية تفاصيل أكثر خلال مؤتمر آبل للمطورين المقرر في يونيو القادم.