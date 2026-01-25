في مشهد نادر أثار دهشة العلماء وعشاق الطبيعة، وثقت كاميرات إحدى المنتجعات في جنوب إفريقيا لقطات لأسماك السلور الإفريقي ذات الأسنان الحادة (Clarias gariepinus) ، وهي تتحرك على اليابسة، بعيدًا عن موطنها المائي التقليدي.

وحدثت هذه الظاهرة، عندما أظهرت تسجيلات ليلية مجموعة من الأسماك تتجمع عند حافة بركة، ثم تتسلق اليابسة مستكشفة البيئة المحيطة بها لمدة تقارب 20 دقيقة، بحسب موقع iflscience.

وصرح المتحدث باسم كاميرات Africam في منتجع Naledi Bush Lodge: "من الممتع دائمًا مشاهدة مثل هذه السلوكيات غير الاعتيادية، عادة يظهر هذا عند جفاف البرك، لكن الفيضانات الأخيرة في المنطقة جعلت الأرض رطبة، ما منح الأسماك شعورًا بالأمان للتحرك خارج الماء."

أسماك السلور آكلة لكل شيء

وتعرف أسماك السلور بأنها آكلة لكل شيء، تشمل وجباتها الفواكه، البذور، اللافقاريات المائية، الفقاريات الصغيرة، وأحيانًا الثدييات الصغيرة، لكن السبب وراء مغادرتها الماء ليس دائمًا الغذاء؛ فهي تتحرك على اليابسة للبحث عن مواطن جديدة، خصوصًا عند جفاف البرك، أو عندما توفر الرطوبة حماية أثناء استكشاف الأراضي المجاورة.

يعد هذا السلوك نادرا جدا، ويتم تصويره بالكاميرات فقط في حالات محدودة. في سياقات أخرى، أظهرت بعض أنواع السلور حول العالم تكيفات غريبة:

السلور المدرع في أمريكا الوسطى والجنوبية يتحرك على اليابسة بطريقة فريدة تُعرف بـ Reffling.

سلور النحل البرازيلي قادر على تسلق الجدران جماعيا.

السلور السائر في فلوريدا يستخدم حاسة الكيمياء للتنقل بعيدًا عن الماء.

ويشير العلماء إلى أن هذه الظواهر تبرز قدرة الطبيعة على تجاوز الحدود التقليدية لسلوك الكائنات الحية، كما تمنح فرصة لدراسة التكيفات الغذائية والحركية لهذه الأسماك.