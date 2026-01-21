إعلان

ماذا لو اختفى القمر؟ تأثيرات غير متوقعة تهدد كوكب الأرض

كتب : شيماء مرسي

09:00 م 21/01/2026

صورة تعبيرية للقمر

إذا اختفى القمر يوما ما ستكون هناك عواقب وخيمة وتأثيرات سلبية على كوكب الأرض.

وفي هذا الصدد، نرصد لكم التأثيرات التي تحدث للعالم بدون القمر، وفقا لـ "Royal Museums Greenwich".

ماذا سيحدث للمحيطات إذا اختفى القمر؟

ستشهد محيطات الأرض مدا وجزرا أصغر بكثير حوالي ثلث حجمها الحالي، كما تحرك هذه الظاهرة المواد في المحيطات، ما يتيح للنظم البيئية الساحلية أن تزدهر.

وتعتمد الحيوانات في هذه البيئات مثل السرطانات، وبلح البحر، ونجم البحر، والقواقع على المد والجزر للبقاء على قيد الحياة.

وبدون نظام بيئي ساحلي، قد يكون لهذا الأمر آثار جانبية على الحيوانات البرية والبحرية.

وبالإضافة إلى ذلك، تسهم حركة المد والجزر في استقرار مناخ الأرض، إذ تسهم التيارات المحيطية المدفوعة في توزيع المياه الدافئة حول العالم، ما يؤثر بشكل مباشر في المناخ العالمي، ولولا هذا الدور الحيوي، لتأثرت درجات الحرارة على كوكب الأرض.

ماذا يحدث للحيوانات إذا اختفى القمر؟

قد يسبب غياب القمر ارتباكا كبيرا للحيوانات في جميع أنحاء العالم، حيث تعتمد الأنواع المفترسة على ظلام الليل وقليل من ضوء القمر للصيد بفعالية.

وبدون أي ضوء ليلا، من المرجح أن تزدهر الفرائس لأن الحيوانات المفترسة ستجد صعوبة أكبر في رصدها، مما يؤدي إلى انقراض بعض الحيوانات المفترسة.

ماذا سيحدث للفصول إذا اختفى القمر؟

قد تتغير فصول السنة على الأرض بشكل كبير في حال اختفاء القمر، وبدون القمر الذي يثبت ميل محور الأرض من المحتمل أن يتغير ميل محور الأرض بشكل كبير.

القمر اختفاء القمر تأثير اختفاء القمر

