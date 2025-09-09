آبل تطلق رسميا هاتف iPhone Air الجديد.. مواصفات وأسعار

كتب- محمود الهواري:

كشفت شركة Apple اليوم الثلاثاء عن هاتفها الجديد iPhone Air، الأنحف في سلسلة هواتف iPhone، والذي يتميز بأداء احترافي وتصميم مبتكر يجمع بين القوة والخفة، مع مجموعة من التحسينات في الكاميرا والشاشة وعمر البطارية، إضافة إلى التزام الشركة بالاستدامة البيئية.

هاتف iPhone Air

يأتي iPhone Air بتصميم من التيتانيوم خفيف الوزن وقوي، مع حماية محسّنة للجزء الأمامي والخلفي بواسطة Ceramic Shield وCeramic Shield 2، ما يمنح مقاومة أفضل للخدوش والانعكاسات مقارنة بالجيل السابق، ليصبح الهاتف الأكثر متانة في تاريخ iPhone.

يتميز الهاتف بسُمك 5.6 مم فقط، مع شاشة Super Retina XDR مقاس 6.5 بوصة وتقنية ProMotion تصل إلى 120 هرتز لتجربة عرض سلسة وواقعية، وسطوع يصل إلى 3000 شمعة للوضوح في الخارج، وتباين مضاعف.

مواصفات iPhone Air

يضم الهاتف كاميرا خلفية Fusion بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x وعدسات متعددة الاستخدامات، إلى جانب كاميرا Center Stage أمامية بدقة 18 ميجابكسل، توفر مجال رؤية واسعًا للصور الشخصية والمكالمات المرئية، مع ميزة Dual Capture للتسجيل بالكاميرتين الأمامية والخلفية في الوقت نفسه. وتدعم الكاميرات تسجيل فيديو 4K HDR مع Dolby Vision وتقنيات تحسين الصوت وتقليل الضوضاء والرياح.

بطارية iPhone Air

يعتمد iPhone Air على معالج Apple Silicon A19 Pro مع شرائح N1 وC1X، ما يمنحه كفاءة عالية في استهلاك الطاقة وأداءً استثنائيًا، مع وحدة معالجة مركزية سداسية الأنوية ووحدة معالجة رسومات خماسية الأنوية، لتجربة ألعاب ومهام احترافية. ويتيح الهاتف عمر بطارية يدوم طوال اليوم، مدعومًا بوضع طاقة تكيفي ذكي في نظام iOS 26.

اتصال لاسلكي مرن وميزات eSIM

يتميز الهاتف بشريحة N1 لدعم Wi-Fi 7 وBluetooth 6 وThread، مع eSIM لتوفير أمان ومرونة أكبر أثناء السفر، وإعداد مبسط للاتصال العالمي عبر نظام iOS 26.

iOS 26 وتجربة استخدام محسّنة

يعمل iPhone Air بنظام iOS 26، مع تصميم Liquid Glass وتحسينات Apple Intelligence لترجمة النصوص والصوت أثناء التنقل، وتحديثات ذكية في التطبيقات والمكالمات، وميزات جديدة في CarPlay وApple Music وWallet، إضافة إلى تطبيق Apple Games الجديد.

إكسسوارات مستدامة وتصميم صديق للبيئة

تقدم Apple حافظة شفافة وخفيفة وحزام كتف مصنوع من خيوط معاد تدويرها 100%، مع بطارية MagSafe تضيف ما يصل إلى 40 ساعة من تشغيل الفيديو. وصُنع الهاتف من 35% مواد معاد تدويرها، بما في ذلك 80% من التيتانيوم و100% من الكوبالت في البطارية، مع استخدام 45% من الكهرباء المتجددة، وتصميم متين وقابل للإصلاح مع تغليف ورقي قابل لإعادة التدوير.

أسعار iPhone Air

يتوفر iPhone Air بألوان الأسود الفضائي، والأبيض السحابي، والذهبي الفاتح، والأزرق السماوي، مع خيارات سعة 256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت.

ويبدأ الطلب المسبق يوم الجمعة 12 سبتمبر، على أن يتوفر في الأسواق يوم الجمعة 19 سبتمبر، بسعر يبدأ من 999 دولار أمريكي.