

وكالات

قال وزير النقل الأمريكي والقائم بأعمال مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، شون دافي، أن الولايات المتحدة تأمل في إرسال رواد فضاء إلى كوكب المريخ في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.

أضاف دافي: "نرغب أولا في نقل معدات وبضائع إلى سطح القمر تمهيدا لتشييد قاعدة هناك، ومن ثم التوجه إلى المريخ في أوائل ثلاثينيات القرن. ستكون مهمة تمتد لثمانية أشهر"، مشيرا إلى أن المشروع يمثل مرحلة جديدة في خطط الفضاء الأمريكية.

تابع: "آمل أن يتم في أبريل من العام المقبل إطلاق مركبة تحمل أربعة رواد فضاء في رحلة حول القمر، يعقبها هبوط فعلي على سطحه لمدة تتراوح بين 8 و12 يوما، بينما كان أطول بقاء سابق على القمر لا يتجاوز ثلاثة أيام"، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستكون تمهيدا أساسيا للانطلاق نحو الكوكب الأحمر.

كان دافي قد أعلن في وقت سابق أن الإدارة الأمريكية تسعى لإنجاز هبوط رواد فضاء على سطح القمر قبل انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترامب، وفقا لروسيا اليوم.

يذكر أن وكالة "ناسا" أطلقت عام 2019 برنامجها القمري "أرتميس" المكون من ثلاث مراحل: أرتميس 1: رحلة غير مأهولة لمركبة "أوريون" حول القمر والعودة إلى الأرض تمت بين 16 نوفمبر و11 ديسمبر 2022، أرتميس 2: رحلة مأهولة حول القمر دون هبوط. أرتميس 3: هبوط رواد فضاء على القمر تمهيدا لإرسالهم لاحقا إلى المريخ.

وكان من المقرر أن تتم المرحلتان الثانية والثالثة في عامي 2022 و2024 على التوالي، غير أن المواعيد تأجلت مرارا، إذ أعلنت "ناسا" في ديسمبر الماضي تأجيل المرحلتين إلى أبريل 2026 ومنتصف 2027.