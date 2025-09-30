"OpenAI" تطلق ميزة جديدة لشراء المنتجات مباشرة عبر ChatGPT

أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق ميزة جديدة باسم Instant Checkout داخل تطبيق ChatGPT والتي تتيح للمستخدمين شراء المنتجات مباشرة من متاجر Etsy وShopify دون الحاجة إلى مغادرة المنصة.

وبحسب الشركة يستخدم أكثر من 700 مليون شخص ChatGPT أسبوعيا لمساعدتهم في مهامهم اليومية بما في ذلك البحث عن المنتجات، لذا أصبح بإمكانهم شراء هذه المنتجات مباشرة عبر الدردشة باستخدام ميزة الدفع الفوري المدعومة ببروتوكول Agentic Commerce الذي طورته OpenAI بالتعاون مع Stripe

وتتاح الميزة حاليا لمستخدمي خطط Plus وPro وكذلك النسخة المجانية داخل الولايات المتحدة وتدعم الشراء من بائعي Etsy مباشرة مع خطط لتوسيع نطاق التجار لتشمل أكثر من مليون تاجر.

وتدعم المرحلة الحالية شراء منتج واحد فقط على أن يتم لاحقا إضافة عربات تسوق متعددة المنتجات وتوسيع المناطق المدعومة.

كيفية عمل الدفع الفوري

عندما يطرح المستخدم سؤالا يتعلق بالتسوق مثل "أفضل أحذية جري بأقل من 100 دولار" أو "هدايا لعشاق السيراميك" يعرض ChatGPT المنتجات الأكثر صلة من جميع أنحاء الإنترنت وإذا كان المنتج يدعم الدفع الفوري يمكن النقر على زر شراء وتأكيد تفاصيل الشحن والدفع وإتمام عملية الشراء دون مغادرة الدردشة.

تتم إدارة الطلبات والمدفوعات من قبل التاجر باستخدام أنظمته الحالية بينما يعمل ChatGPT كوكيل ذكاء اصطناعي ينقل المعلومات بأمان بين المستخدم والتاجر الخدمة مجانية للمستخدمين ولا تؤثر على الأسعار أو ترتيب المنتجات في نتائج البحث.

ويوجد في الميزة الجديدة بروتوكول Agentic Commerce وهو معيار مفتوح للتجارة الإلكترونية الذكية يتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي والشركات العمل معا لإتمام عمليات الشراء يتيح البروتوكول للتجار التكامل عبر المنصات ومعالجات الدفع المختلفة بسرعة دون تغيير أنظمة الواجهة الخلفية والحفاظ على سيطرة التجار على علاقاتهم مع العملاء بما يشمل التنفيذ والإرجاع والدعم وتفعيل المدفوعات الوكيلة بسهولة إذا كان التاجر يستخدم Stripe أو معالجات دفع أخرى.

عندما يقدم المستخدم طلبا يقوم ChatGPT بإرسال التفاصيل إلى نظام التاجر الخلفي الذي يعالج الطلب والدفع وينفذ عملية الشراء بالكامل.