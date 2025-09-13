لماذا أجلت أبل بيع هاتفها الجديد آيفون أير في الصين؟

(د ب أ)

أجلت شركة الإلكترونيات والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة أبل تأجيل طرح هاتفها الذكي الجديد أيفون أير في بر الصين الرئيسي بسبب عدم الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن موقع أبل الإلكتروني في الصين لم يسمح للعملاء في الصين بحجز الجديد عندما فتح الموقع باب الحجز المسبق له، وبدلا من ذلك، ظهرت رسالة تقول: "سيتم تحديث معلومات الطرح لاحقا. سيتم إصدار جميع الطرازات بعد الموافقة".

صرحت شركة أبل سابقا أنه سيتم فتح باب الحجز المسبق للجهاز الجديد في الصين اعتبارا من 12 سبتمبر وطرحه في السوق العام يوم 19 سبتمبر كما يتم في الأسواق الأمريكية والدولية الأخرى.

يعد إطلاق الهاتف الذكي أيفون أير في الصين أكثر تعقيدا بكثير من أي مكان آخر. فعلى عكس الولايات المتحدة، تعتمد الصين بشكل أساسي على بطاقات الاتصال إس.آي.إم التقليدية، ولم تعتمد تقنية بطاقة الاتصال الافتراضية إي.إس.آي.إم على نطاق واسع، وهي التي يستخدمها في آيفون نظرا لقلة سمكه.

عند الإعلان عن الهاتف آيفون أير قالت أبل إن الجهاز سيتوفر مبدئيا عبر شركة اتصالات صينية واحدة فقط وهي تشاينا يونيكوم وسيتطلب من المستخدمين زيارة متجر حقيقي لتفعيل شريحة إي.إس.آي.إم الخاصة بهم وبدء استخدام الجهاز.

وأضاف موقع الشركة الإلكتروني أن شركات اتصالات أخرى، مثل تشاينا موبايل وتشاينا تيليكوم كورب ستدعم في نهاية المطاف شريحة آيفون أير الافتراضية.

وأطلقت هواتف آيفون الجديدة الأخرى من طرز آيفون17 وآيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس كما هو مخطط لها في في الصين حيث تتعمل ببطاقة الاتصالات التقليدية.