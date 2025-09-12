كيفية حماية شبكة الواي فاي المنزلية من الاختراق

كتب- محمود الهواري:

يواجه الكثير من مستخدمي الإنترنت المنزلي مشكلة استهلاك الباقة بسرعة قبل موعد التجديد، وهو ما قد يكون بسبب اختراق الشبكة من قبل المتسللين ما يؤدي إلى تكاليف إضافية.

ونصح خبراء تكنولوجيا المعلومات باتباع مجموعة من الإجراءات لحماية الشبكة المنزلية ومنع أي وصول غير مصرح به.

حماية شبكة الواي فاي

تغيير اسم الشبكة الافتراضي SSID إلى اسم مخصص لتجنب كشف نوع الراوتر وتسهيل الاختراق.

تعيين كلمة مرور قوية تحتوي على أحرف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز.

تفعيل أقوى أنواع التشفير مثل WPA2 أو WPA3 بدلا من استخدام WEP أو ترك الشبكة دون تشفير.

تحديث السوفت وير الخاص بالراوتر بشكل دوري لإغلاق الثغرات الأمنية.

إخفاء شبكة الواي فاي

إغلاق خاصية WPS لأنها قد تسمح بالوصول إلى الشبكة حتى مع وجود كلمة مرور قوية.

مراقبة الأجهزة المتصلة بالشبكة وفصل أي جهاز غير معروف فورا مع تغيير كلمة المرور.

إخفاء اسم الشبكة بحيث لا يظهر عند البحث.

ويمكن إخفاء الشبكة بالدخول إلى إعدادات الراوتر عبر المتصفح باستخدام عنوان IP الخاص به، ثم تسجيل الدخول إلى إعدادات الشبكة اللاسلكية وتعطيل خيار SSID Broadcast، وحفظ الإعدادات وإعادة تشغيل الراوتر.

وللاتصال بالشبكة المخفية بعد ذلك يمكن إضافة الشبكة يدويا في الجهاز عبر إدخال اسم الشبكة SSID ونوع التشفير المستخدم.

وأشار الخبراء إلى أن حماية شبكة الواي فاي عملية مستمرة تتطلب متابعة دورية وتحديث الإجراءات بانتظام لضمان أمان البيانات الشخصية وتجنب الاستهلاك غير المصرح به للإنترنت.