تُعزز رصد الطقس والمناخ.. روسيا تُطور أجهزة جديدة لأقمار Meteor-M



وكالات

أعلنت شركة " الأنظمة الفضائية الروسية"، أنها تعمل على إنتاج معدات جديدة ستحسن عمل أقمار Meteor-M الروسية المخصصة لمراقبة الطقس والتغيرات المناخية.

قالت الشركة في تقرير لها: "تم تحديث جهاز المسح المتعدد النطاقات المستخدم مع الأقمار الروسية لمراقبة الطقس والمناخ، وبدأت عملية الإنتاج التسلسلي للجهاز المحدث".

وتابعت: "سيُستخدم هذا الجهاز مع سلسلة أقمار Meteor-M الروسية، وبالتحديد مع القمر رقم (5-2) الذي يتم تطويره حاليا".

وأشار التقرير إلى أن الجهاز الجديد قادر على تحمل تفاوتات درجات الحرارة بشكل أكبر مقارنة بالأجهزة المماثلة المستخدمة حاليا في الأقمار الروسية، مما سيمنح أقمار Meteor-M الجديدة قدرات أكبر وأداء أفضل في مهمات مراقبة الطقس والمناخ.

ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من أنشطة الرصد البارزة التي قامت بها أقمار Meteor-M الصناعية الروسية، ففي يناير الماضي، على سبيل المثال، نشرت مؤسسة روس كوسموس صورة لجبل A23a الجليدي التقطها أحد هذه الأقمار من الفضاء.

كما استخدمت هذه الأقمار على مدى العامين الماضيين في رصد الطقس والعديد من الأعاصير، وفقا لروسيا اليوم.