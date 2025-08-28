فيفو تطلق هاتفها الذكي T4 Pro 5G المقاوم للماء والصدمات

(د ب أ)

أطلقت شركة فيفو هاتفها الذكي T4 Pro 5G الجديد، الذي يتمتع بمقاومة الغبار والماء وفقا لفئتي الحمايةIP68 وIP69، مع تحمل الصدمات ودرجات الحرارة الشديدة من -20 إلى 50 درجة مئوية.

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الجديد يمتاز بشاشة AMOLED بحجم 77ر6 بوصة وبمعدل تحديث صورة يبلغ 120 هرتز، مع سطوع كامل يصل إلى 1500 نيت، بينما تصل شدة السطوع HDR إلى 5000 نيت.

وينبض بداخل الهاتف المعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 أو 12 جيجابايت، بينما تبلغ السعة الداخلية 128 أو256 جيجابايت، مع دعم شبكة الاتصالات الجوالة 5G الحديثة.

ويشتمل الهاتف الذكي T4 Pro 5G الجديد على كاميرا خلفية ثلاثية تتألف من عدسة رئيسية بدقة50 ميجابيكسل وعدسة مقربة بيريسكوب بدقة 50 ميجابيكسل مع تكبير بصري ثلاثي وتثبيت بصري، بالإضافة إلى مستشعر مساعد بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي.

ويعمل الهاتف الذكي بنظام التشغيل Funtouch OS 15 المعتمد على جوجل Android 15، مع توفير أربعة تحديثات رئيسية وست سنوات من التحديثات الأمنية.

وتم تجهيز الهاتف الجديد بمستشعر بصمات الأصابع وبطارية بسعة 6500 مللي أمبير ساعة، والتي تدعم الشحن السريع عبر منفذ USB-C بقدرة 90 وات.

ويمتاز الهاتف الذكي T4 Pro 5G الجديد بالنحافة وخفة الوزن إلى حد ما؛ حيث يبلغ سُمكه 5ر7 ملم، بينما يبلغ وزنه 192 جراما.