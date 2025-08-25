معايير مهمة لشراء سماعات الرأس Over Ear.. تعرف عليها

(د ب أ)

أوردت مجلة "كمبيوتر بيلد" الألمانية أنه ينبغي مراعاة بعض المعايير المهمة عند شراء سماعة الرأس اللاسلكية مثل الصوت القوي وقوس الرأس المريح وفترة تشغيل طويلة للبطارية.

وأوضحت المجلة الألمانية أن مزايا سماعات الرأس لا تقتصر على توجيه الصوت إلى داخل الأذن، ولكنها تعمل أيضا على تخميد الضجيج المزعج بفضل تقنية إلغاء الضوضاء المحيطة، سواء كانت مخصصة للاستخدام الخارجي أو الداخلي، وعادة ما يختار المستخدمون، الذين يهتمون بجودة الصوت وراحة الاستعمال، سماعات الرأس فوق الأذن “Over Ear”.

ونظرا لتنوع الموديلات المتوفرة من هذه السماعات، فقد قامت المجلة الألمانية باختبار الموديلات الفاخرة من الشركات المختلفة من حيث خمس فئات، وانصب اهتمام الخبراء في الاختبار على الصوت وسهولة الاستعمال وسهولة التنقل وراحة الاستعمال والملحقات المرفقة، وقد شمل الاختبار 8 موديلات حصل 4 منهم على تقييم "جيد جدا".

وتصدرت نتائج اختبار المجلة الألمانية سماعة الرأس سونوس Ace بتقييم 1.2، وتمتاز هذه السماعة بصوت فائق النقاء وقوي مع إيقاعات جهير قوية، كما يتيح تطبيق سونوس ضبط خصائص الصوت حسب التفضيلات الشخصية، ويتم استعمالها بسهولة عن طريق المنظم الانزلاقي؛ حيث يمكن ضبط شدة الصوت بسرعة.

وجاءت في المركز التالي سماعة الرأس PX7 S3 من "باورز آند ويلكينز" ونالت تقييم إجمالي 1.3، وحصلت هذه السماعة على لقب "أفضل قيمة مقابل التكلفة"، وتتمتع بصوت متوازن وفائق النقاء، بينما تعمل وظيفة إلغاء الضوضاء على تخميد الضجيج المزعج بفعالية كبيرة.

وجاءت في المركز الثالث سماعة الرأس Tour One M3 Smart TX من "جي بي إل"، ونالت تقييم إجمالي 1.3، ولفتت هذه السماعة أنظار الخبراء الألمان بفضل فترة تشغيل البطارية، التي امتدت إلى 80 ساعة، كما أنها مزودة بجهاز إرسال للتحكم في سماعة الرأس، حتى لا يضطر المستخدم إلى استعمال الهاتف الذكي.