لعشاق الألعاب.. مواصفات سماعة الرأس اللاسلكية Inzone H9 II من سوني

(د ب أ)

أعلنت شركة سوني عن إطلاق سماعة الرأس Inzone H9 II اللاسلكية الجديدة لعشاق الألعاب، والتي تمتاز بخفة الوزن؛ حيث يبلغ وزنها 260 جراما، بينما تصل فترة تشغيل البطارية إلى 30 ساعة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سماعة الرأس Inzone H9 II اللاسلكية الجديدة تتوافق مع جميع أجهزة الألعاب تقريبا مثل إكس بوكس Series X ونينتندو Switch 2، بالإضافة إلى الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، وذلك بفضل إمكانية توصيلها عبر البلوتوث أو كابل AUX أو دونجل USB-C بتردد 4ر2 جيجاهرتز.

الصوت المحيطي الافتراضي

وتدعم سماعة الرأس الجديدة الصوت المحيطي الافتراضي 7.1 وتقنية Sony 360 Reality Audio. وباستخدام التطبيق المخصص للهاتف الذكي أو لنظام التشغيل ويندوز يمكن ضبط الصوت حسب الرغبات الشخصية بواسطة الإكولايزر.

كما تقدم سوني ملفات صوتية خاصة لألعاب Valorant وApex Legends من خبراء الرياضات الإلكترونية في Fnatic.

وتتيح الأزرار الموجودة على وسادات الأذن ضبط التوازن بين صوت الدردشة وصوت اللعبة، وكذلك كتم صوت الميكروفون، مع إمكانية إزالة الميكروفون المدمج لاستخدام السماعة Inzone H9 II أثناء التنقل كسماعة بلوتوث عادية.

وتتوفر سماعة الرأس اللاسلكية Inzone H9 II الجديدة باللون الأبيض أو الأسود.