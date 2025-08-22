من العناكب إلى الثعابين.. 10 صور لأغرب الروبوتات في العالم

وكالات

ساهم التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في إحداث طفرة كبيرة في عالم الروبوتات، حيث لم تعد هذه الآلات مقتصرة على المهام الصناعية أو الخدمات اللوجستية فحسب، بل تسللت إلى مجالات الحياة اليومية والعلوم وحتى الرعاية الصحية.

وظهرت مجموعة من الروبوتات الغريبة التي تثير الدهشة حول العالم، حيث تجمع بين الابتكار التكنولوجي والجدل حول مدى تأثيرها على حياة البشر ومستقبلهم، بحسب موقع "trends".

1- روبوت العنكبوت

يأتي روبوت العنكبوت بطول لا يتجاوز 2 سم، إذ يستلهم هذا الروبوت تصميمه من العناكب ويمتلك أربع قوائم تتحرك في اتجاهات مختلفة، ما يجعله قادرا على تغيير شكله لتجاوز المساحات الضيقة.

ورغم بساطة روبوت العنكبوت، فهو يُعد ابتكارا بارزا في البحث عن الناجين بمناطق الكوارث.

2- الروبوتات النانوية القابلة للحقن

طور باحثون في جامعة إدنبرة روبوتات نانوية مغناطيسية أصغر من خلية الدم الحمراء، قادرة على إذابة نفسها وتوصيل الأدوية مباشرة داخل الأوعية الدموية إلى الأماكن المستهدفة.

3- روبوت أميكا

يعد واحد من أبرز الروبوتات البشرية، يتميز بقدرات مذهلة على محاكاة تعبيرات الوجه، إذ بفضل الذكاء الاصطناعي، يستطيع الرد على الأسئلة بحركات واقعية للوجه واليدين، ما يثير الدهشة.

4 - روبوت أطلس

تطوره شركة Boston Dynamics ليصبح أكثر مرونة. أحدث إصداراته تعلمت الوقوف من وضعية الاستلقاء بطريقة مذهلة، ما يعكس قدراته المتنامية في الاستخدامات المتعددة.

5- روبوت الجذع

روبوت يحاكي الجذع البشري باستخدام عظام وعضلات اصطناعية مغطاة بجلد شفاف. تطوره شركة Clone Robotics ليُستخدم مستقبلًا في المصانع أو الأعمال المنزلية أو حتى الرعاية الصحية.

6 - روبوت كاسيو موفلين

روبوت يشبه الحيوانات الأليفة، مغطى بالفرو، ويتفاعل مع مالكه بناءً على صوته واهتمامه. الهدف منه توفير الرفقة العاطفية للبشر.

7- روبوت بات بوت

روبوت خفاش طوره باحثون أمريكيون، مزود بأجنحة مرنة وأجهزة استشعار دقيقة، ما يمنحه كفاءة عالية في الطيران وتجنب الاصطدامات، خصوصًا في مواقع البناء.

8 -روبوت الثعبان

روبوت مائي مرن على شكل ثعبان، قادر على أداء مهام التفتيش والإصلاح تحت البحر في مزارع الأسماك أو منشآت النفط والغاز، ويستطيع البقاء في الأعماق لفترات طويلة.

9 -روبوت الصرصور

مستوحى من الصراصير بقدرتها على التسلل في المساحات الضيقة وتحمل الصدمات، ما يجعله مثاليًا للبحث والإنقاذ.

10 - الروبوت العلاجي

روبوت على شكل صغير فقمة، مطور في اليابان، ويستخدم في العلاج النفسي بفضل تفاعله مع الصوت واللمس، حيث يمنح المرضى إحساسا مشابها بوجود حيوان أليف حقيقي، ما يحسن حالتهم النفسية والاجتماعية.