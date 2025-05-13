أطلق العنان لقُدراتك مع OPPO A5 Pro.. ونافس من أجل الفوز في بطولة OPPO للجامعات!

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لم تعد الألعاب مجرد هواية - بل أصبحت وسيلة للارتقاء، والتواصل، والمنافسة. ولهذا السبب، ترفع OPPO سقف التوقعات من جديد مع إطلاق هاتف OPPO A5 Pro، المصمم لتلبية احتياجات اللاعب العصري.

يتميز الهاتف بخصائص رائعة مثل ميزة AI GameBoost للاستمتاع بالألعاب بسلاسة أكبر، ونظام تبريد VC المتطور للحفاظ على برودة الجهاز تحت الضغط، مما يمنحك الأفضلية للبقاء في اللعبة لفترة أطول وتحقيق الفوز.

والآن، تنقل OPPO روح التحدي إلى الجامعات في جميع أنحاء مصر من خلال بطولة OPPO x PUBG MOBILE 1v1 الجامعية – وهي بطولة مثيرة مصممة خصيصًا لطلاب الجامعات في مختلف أنحاء مصر.

التحدي بدأ – هل أنت مستعد؟

ابتداءً من 14 مايو، يشارك طلاب من 10 جامعات رائدة إلى جانب لاعبين من جميع أنحاء مصر في ساحة المنافسة لخوض مباريات فردية (1 ضد 1) مليئة بالإثارة. وتنقسم البطولة إلى مرحلتين:

*المرحلة الأولى: الجامعات والبطولة المفتوحة*

* بطولة الجامعات: تنظم كل جامعة بطولتها الخاصة، حيث يتأهل فائز واحد من كل جامعة إلى النهائيات.

* البطولة المفتوحة على مستوى مصر: متاحة لجميع طلاب الجامعات، ويتأهل منها ستة لاعبين للنهائيات.

*التسجيل بدأ في 27 أبريل*

سجل الآن عبر الإنترنت أو في جناح OPPO داخل جامعتك:

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*المرحلة الثانية: النهائيات*

يواجه أفضل 16 لاعبًا (10 من الجامعات + 6 من البطولة المفتوحة) بعضهم البعض في منافسات إقصائية (1 ضد 1) على خريطة Warehouse الشهيرة في لعبة PUBG MOBILE، حتى يتبقى بطل واحد فقط.

*بطولة كبيرة وجوائز أكبر*

الطريق إلى النصر مليء بالجوائز الرائعة:

*جوائز المرحلة الأولى:*

* يحصل اللاعبون الستة عشر المتأهلون على 3000 UC لكل منهم.

*جوائز المرحلة النهائية:*

* المركز الأول: 30 ألف جنيه + هاتف OPPO Reno13 Pro 5G

* المركز الثاني: 20 ألف جنيه + هاتف OPPO A5 Pro

* المركز الثالث: 10 آلاف جنيه + هاتف OPPO A5 Pro

*أداء يُعتمد عليه مع OPPO A5 Pro*

وراء كل لاعب محترف، جهاز يواكب تطلعاته.

يأتي OPPO A5 Pro بتجربة ألعاب طويلة الأمد بفضل إدارة ذكية لمعدل الإطارات، ومساحة تبريد من الجرافيت تصل إلى 1100 مم² للحفاظ على الأداء المثالي حتى في أشد المواجهات. جهاز قوي، فعّال، ومصمم ليناسب أسلوب لعبك الفريد.

*معلومات هامة*

* المشاركة متاحة فقط لطلاب الجامعات المصرية.

* مسجل لدى جهاز حماية المستهلك (إشعار رقم 144/2025).

* للاطلاع على كافة الشروط والأحكام: click here " target="_blank" rel="noopener noreferrer">اضغط هنا

سواء كنت تسعى للمنافسة، أو الفوز، أو إثبات مهاراتك – هذه فرصتك للتألق. ساحة البطولة جاهزة، والجميع بانتظارك. هل أنت مستعد لتنتزع اللقب؟

انضم الآن إلى بطولة OPPO للجامعات وأظهر قدراتك الحقيقية