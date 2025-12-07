اكتشاف 107 ثغرة أمنية.. تحذير عاجل لمستخدمي أجهزة أندرويد



وكالات

حذّرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية من وجود ثغرات خطيرة في برمجيات أنظمة أندرويد، ودعت مستخدمي هذه الأجهزة لتحديث برمجيات تشغيل أجهزتهم.

أشارت صحيفة ZDNet إلى أن خبراء أمن المعلومات في جوجل كانوا قد اكتشفوا أوائل ديسمبر الجاري 107 ثغرة أمنية في نظام مشروع أندرويد مفتوح المصدر AOSP.

وأثرت هذه الثغرات على جميع إصدارات نظام التشغيل، بدءا من أندرويد-13 وصولا إلى أندرويد-16، وفي 5 ديسمبر أعلنت جوجل عن تحديثات جديدة لمعالجة هذه المشكلات.

وأوضح الخبراء في الصحيفة، أن بعض هذه الثغرات خطيرة، وأن اثنتين منها - CVE-2025-48633 وCVE-2025-48572 - صنفتا على أنهما خطيرتان للغاية، كما أُبلغت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية CISA بهذه الثغرات، لذلك دعت جوجل وخبراء التقنية مستخدمي أندرويد على تنزيل التحديث وتثبيت التصحيح في أسرع وقت ممكن.

أشار المختصون في ZDNet إلى أن الثغرات الأمنية الخطيرة تؤثر عادة على نواة نظام أندرويد، وتبعا لخبراء أمن المعلومات يمكن لقراصنة الإنترنت أن يستغلوا أيا من هذه الثغرات لاختراق هواتف الآخرين والوصول إلى امتيازات إضافية في برامج تشغيل جهاز الضحية ليكون قادرا على التحكم بالجهاز، أو استغلال هذه الثغرات للوصول إلى بيانات الجهاز، وفقا لروسيا اليوم.