ينافس أجهزة أندرويد.. Realme تُعلن عن أحدث هواتفها

كتب : مصراوي

06:44 ص 07/12/2025

Realme

وكالات

كشفت Realme عن مواصفات هاتفها الجديد الذي سينافس أجهزة أندرويد في الأسواق.

حصل Realme P4x على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده "165.9/76/8.4" ملم، وزنه 208ج، وأتى الهيكل مقاوما للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H.

شاشته جاءت من نوع IPS LCD بمقاس 6.72 بوصة، دقة عرضها "1080/2400" بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها 1000 1000، وكثافتها تعادل 392 بيكسل/الإنش تقريبا.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات Realme UI 6.0، ومعالج Mediatek Dimensity 7400 Ultra، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 جيجابايت.

كاميرته الأساسية جاءت بدقة 50 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميجابيكسل.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وتقنية Bluetooth 5.4، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط، وفقا لروسيا اليوم.

