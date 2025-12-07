ينافس أجهزة أندرويد.. Realme تُعلن عن أحدث هواتفها



وكالات

كشفت Realme عن مواصفات هاتفها الجديد الذي سينافس أجهزة أندرويد في الأسواق.

حصل Realme P4x على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده "165.9/76/8.4" ملم، وزنه 208ج، وأتى الهيكل مقاوما للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H.

شاشته جاءت من نوع IPS LCD بمقاس 6.72 بوصة، دقة عرضها "1080/2400" بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها 1000 1000، وكثافتها تعادل 392 بيكسل/الإنش تقريبا.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات Realme UI 6.0، ومعالج Mediatek Dimensity 7400 Ultra، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 جيجابايت.

كاميرته الأساسية جاءت بدقة 50 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميجابيكسل.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وتقنية Bluetooth 5.4، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط، وفقا لروسيا اليوم.