من بعض النواحي، يمكن اعتبار عام 2025 نقطة التحول الحقيقية لتطبيقات الإملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بعدما انتقلت من أدوات محدودة الإمكانيات إلى حلول ذكية قادرة على فهم السياق وصياغة النصوص بدقة عالية.

ورغم أن هذه التطبيقات موجودة منذ سنوات، فإن استخدامها كان مقصورا في السابق على لهجات معينة ونطق واضح، مع أداء بطيء ودقة محدودة، إلا أن التطورات الأخيرة في نماذج اللغة الكبيرة وتقنيات تحويل الكلام إلى نص غيرت هذا الواقع بالكامل.

كيف غير الذكاء الاصطناعي تجربة الإملاء؟

وأسهم تطور نماذج الذكاء الاصطناعي في تحسين قدرة التطبيقات على فك شفرة الكلام مع الحفاظ على السياق العام للجمل، ما أتاح تنسيق النصوص تلقائيا، وإزالة كلمات الحشو، وتجاهل الأخطاء اللغوية البسيطة.

وأضاف المطورون ميزات متقدمة تُنتج نصوصا شبه جاهزة للنشر، تحتاج إلى حدٍّ أدنى من التعديلات، سواء في المراسلات الشخصية أو المهنية.

مجموعة من أبرز تطبيقات الإملاء وأكثرها فائدة خلال عام 2025.

Wispr Flow

يعد تطبيق Wispr Flow من أبرز أدوات الإملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يتيح للمستخدم إضافة كلمات وتعليمات مخصصة، بينما يتوفر كتطبيق أصلي لأنظمة macOS وWindows وiOS، مع العمل على إصدار لنظام Android.

يوفر التطبيق أنماط كتابة متعددة مثل "رسمي" و"غير رسمي"، ويتيح تكاملا مع أدوات البرمجة، إلى جانب باقة مجانية محدودة وباقات مدفوعة تبدأ من 15 دولارا شهريا.

Willow

يسوق تطبيق Willow نفسه كأداة لتوفير الوقت، إذ يمكنه إنشاء نصوص كاملة اعتمادا على عدد محدود من الكلمات المملاة.

ويتميز التطبيق بتركيزه على الخصوصية، حيث يخزن البيانات محليًا ويتيح إلغاء استخدام النصوص في تدريب النماذج، مع دعم مفردات مخصصة تناسب مجالات العمل المختلفة.

Monologue

للمهتمين بالخصوصية، يتيح تطبيق Monologue تشغيل نموذج النسخ الصوتي محليا دون إرسال البيانات إلى السحابة كما يوفر إمكانية تخصيص نبرة النص وفق التطبيق المستخدم.

ويقدم التطبيق خطة مجانية محدودة، مع اشتراك شهري أو سنوي بأسعار تنافسية.

Superwhisper

يعد Superwhisper من التطبيقات المتقدمة التي لا تقتصر على الإملاء الصوتي، بل تشمل تحويل الملفات الصوتية والمرئية إلى نصوص مكتوبة.

ويوفر التطبيق حرية اختيار نماذج الذكاء الاصطناعي، سواء المحلية أو السحابية، مع دعم مطالبات مخصصة لتوجيه الإخراج النهائي.

VoiceTypr

يعتمد VoiceTypr على العمل دون اتصال بالإنترنت، باستخدام نماذج محلية للنسخ الصوتي، دون الحاجة إلى اشتراك شهري.

يدعم التطبيق أكثر من 99 لغة، ويتوفر بنظام الترخيص الدائم بعد فترة تجربة مجانية قصيرة.

Aqua

يعد Aqua من أسرع تطبيقات الإملاء من حيث زمن الاستجابة، إلى جانب دعمه لتعبئة النص تلقائيًا عبر أوامر صوتية بسيطة، كما يوفر واجهة برمجة تطبيقات مخصصة لتحويل الكلام إلى نص، مع خطط مجانية ومدفوعة تناسب الاستخدام المكثف.

Handy وTypeless

يوفر تطبيق Handy تجربة إملاء بسيطة ومفتوحة المصدر لأنظمة Mac وWindows وLinux، دون تعقيدات أو تكاليف.

في المقابل، يتميز Typeless بعدد كبير من الكلمات المجانية أسبوعيا، مع تأكيد الشركة عدم الاحتفاظ بالبيانات أو استخدامها في تدريب النماذج.

الإملاء الذكي

لم تعد تطبيقات الإملاء في 2025 تقتصر على تحويل الكلام إلى كتابة، بل أصبحت أدوات ذكية قادرة على الفهم، والصياغة، وتقديم نصوص أقرب إلى الأسلوب البشري الاحترافي، ما يجعلها خيارا أساسيا للصحفيين، وصنّاع المحتوى، والمهنيين على حد سواء.