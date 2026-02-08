إعلان

تامر أمين: أسعار الفراخ وصلت للحرام الرسمي مع استمرار الممارسات الاحتكارية

كتب : حسن مرسي

08:43 م 08/02/2026

تامر أمين

استنكر الإعلامي تامر أمين، الارتفاع غير المبرر لأسعار الفراخ في الأيام الأخيرة، مُؤكدًا أن السبب ليس ناتجًا عن زيادة في تكاليف الإنتاج، بل بسبب ممارسات احتكارية من قبل وسطاء وسُماسرة.

وأضاف أمين، خلال برنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا كاملاً في إنتاج الدواجن، ولا يوجد أي مبرر منطقي لهذا الارتفاع الجنوني.

ودعا إلى تدخل حكومي عاجل عبر جهاز حماية المنافسة، بالإضافة إلى إنشاء بورصة للدواجن لتحديد الأسعار بناءً على العرض والطلب، محذرًا: "هذا الغلاء يفوق طاقة المصريين، ولا يمكن السماح به".

وأكد مقدم "آخر النهار" على أهمية دور الرقابة الشعبية في مواجهة هذه الأزمة، قائلًا: "أسعار الفراخ وصلت للحرام الرسمي، لاحظت رد فعل إيجابيًا من الجمهور عبر مواقع التواصل، بدأ المواطنون يطالبون بتفعيل الرقابة الشعبية عن طريق مقاطعة المحال التي تبالغ في الأسعار".

وتابع: "على ربات البيوت والأسر عدم التشجيع على الطمع، والبحث عن البدائل أو التجار الملتزمين بأسعار معقولة"، داعيًا المواطنين إلى مقاطعة التجار المغالين بشكل فعّال.

وأشار أمين إلى أن ركود السلعة وعدم بيعها سيجبر التاجر على خفض الأسعار، قائلًا: "عندما تجد السلعة مكدسة على الرفوف، غصبًا عنهم سيعيدون النظر في أسعارهم".

تامر أمين أسعار الفراخ جهاز حماية المنافسة إنتاج الدواجن

