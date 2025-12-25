

وكالات

قالت شبكة "سي.إن.بي.سي"، إن شركة إنفيديا وافقت على شراء جروك لتصميم شرائح مسرعات الذكاء الاصطناعي عالية الأداء مقابل 20 مليار دولار نقدا.

ذكر التقرير نقلا عن أليكس ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة ديسرابتيف التي قادت أحدث جولة تمويل للشركة الناشئة، أن على الرغم من أن عملية الاستحواذ تشمل جميع أصول جروك، فإن أعمال الشركة السحابية الناشئة ليست جزءا من الصفقة.

وجروك شركة ناشئة للرقائق أسسها جوناثان روس، وتتخصص في إنتاج رقائق الاستدلال بالذكاء الاصطناعي المصممة لتحسين النماذج المدربة مسبقا.

ورفعت الشركة تقييمها إلى أكثر من المثلين ليصل إلى 6.9 مليار دولار من 2.8 مليار في أغسطس الماضي، وذلك بعد جولة تمويل بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر.

ومن شأن صفقة بالمبلغ المذكور أن تمثل أكبر عملية استحواذ من إنفيديا بعد صفقة استحواذها على شركة ميلانوكس تكنولوجيز بقيمة 6.9 مليار دولار.

ذكرت "سي.إن.بي.سي"، أن من المتوقع أن تخطر جروك مستثمريها بشأن الصفقة في وقت لاحق من اليوم، وفقا للغد.