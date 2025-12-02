ماسك يشعل الجدل.. صدام عالمي وشيك وحرب نووية قبل هذا الموعد

في موقف جديد يعكس نظرته المتشائمة للمشهد الدولي، دفع الملياردير إيلون ماسك الأوساط الرقمية إلى حالة من الاضطراب بعد إعلانه أن العالم يتجه نحو صراع واسع قد يتطور إلى مواجهة نووية، معتبرا أن اندلاع الحرب بات مسألة وقت لا أكثر.

ماسك، الذي اعتاد إثارة الجدل بتصريحاته المباشرة على منصته الاجتماعية X، قال بعبارة مقتضبة: "الحرب حتمية… خلال خمس سنوات، عشر على الأكثر."

وجاءت تصريحات ماسك ردا على نقاش طرحه مستخدم يدعى هنتر آش تناول فيه تأثير الردع النووي على أداء الحكومات، معتبرا أن غياب تهديد خارجي حقيقي جعلها أكثر تراخيًا.

واكتفى ماسك بجملة قصيرة دون تقديم أي سياق إضافي حول طبيعة المواجهة التي يتوقعها أو القوى التي قد تتورط فيها، ما فتح الباب أمام موجة واسعة من التكهنات والأسئلة، خصوصا في ظل النفوذ السياسي المتزايد الذي اكتسبه خلال السنوات الأخيرة.