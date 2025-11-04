من الخاص إلى العام.. ما التحديث الجديد من فيسبوك؟

أعلنت شركة ميتا المالكة لمنصة فيسبوك عن طرح تحديث جديد يتيح للمسؤولين تحويل المجموعات الخاصة إلى عامة، دون أن يؤدي ذلك إلى كشف المشاركات أو بيانات الأعضاء السابقة، في خطوة تستهدف تعزيز المرونة والشفافية داخل المنصة.

ووفقا لما نقل موقع "تك كرانش"، أوضحت ميتا أن جميع المنشورات والتعليقات والتفاعلات التي نشرت قبل التحويل ستظل مرئية فقط للأعضاء القدامى، بالإضافة إلى المشرفين والمراقبين، حتى بعد تغيير إعدادات الخصوصية كما ستبقى قائمة الأعضاء مخفية لا يمكن الاطلاع عليها سوى من قبل المشرفين.

يأتي هذا التحديث استجابة لمطالب عدد كبير من المشرفين الذين بدؤوا مجموعاتهم على أنها خاصة، ثم رغبوا لاحقا في توسيع نطاق جمهورهم دون الحاجة لإنشاء مجموعة جديدة من البداية.

وتؤكد الشركة أن التحويل بات ممكنا من خلال إعدادات المجموعة مباشرة، مع إخطار جميع المشرفين بالقرار، ومنحهم مهلة ثلاثة أيام لمراجعته أو التراجع عنه في حال عدم الاتفاق.

وبعد تنفيذ التحويل، يتلقى جميع الأعضاء إشعارات واضحة حول التغيير، كما يتم تذكيرهم عند النشر أو التفاعل للمرة الأولى بعد أن تصبح المجموعة عامة.

وتشير ميتا إلى أن المنشورات الجديدة ستكون متاحة للجميع، بما في ذلك غير مستخدمي فيسبوك، وهو ما من شأنه رفع ظهور المجموعات في نتائج البحث على الإنترنت، خاصة عبر محركات مثل جوجل.

وأكدت ميتا أن المشرفين يمكنهم إعادة المجموعة إلى الوضع الخاص في أي وقت دون فقدان أي بيانات أو أعضاء، ما يمنحهم حرية تامة في إدارة خصوصيتهم وفقا لأهداف المجموعة وتطورها.