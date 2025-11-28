ما هو نموذج ديب سيك الجديد للاستدلال الرياضي؟

كشفت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة "ديب سيك" عن نموذج متقدم للاستدلال الرياضي ذاتي التحقق، يركز على إثبات النظريات وليس فقط الوصول إلى الإجابة العددية النهائية.

ويحمل النموذج الجديد اسم "DeepSeekMath-V2"، ويعتمد في عمله على حلقة متكاملة من توليد المحتوى الرياضي ثم التحقق من صحته ذاتيا قبل تقديمه كنتيجة نهائية.

وبحسب تقرير لموقع Neowin، دربت الشركة مدققا مبنيا على نموذج لغوي كبير بهدف مراجعة البراهين، إذ يقوم النموذج بداية بتوليد حلول أو براهين خطوة بخطوة، ثم يعيد المدقق فحصها للتأكد من صحتها.

وفي حال اكتشاف أي خطأ، يعيد النظام معالجة الحل إلى أن يصل إلى نتيجة دقيقة وموثوقة، إذ يستخدم هذا المدقق كنظام مكافأة: صحة الحل تمنح النموذج "مكافأة"، والخطأ يعيده للتصحيح.

ويتعلم النموذج تدريجيا عبر هذه الآلية المستمرة من التغذية الراجعة، إلى جانب تزويده ببراهين أكثر تعقيدا لتعزيز قدرته على التحقق وتحسين أدائه.

ووفق الشركة، لا يقوم "DeepSeekMath-V2" بإعطاء الإجابة النهائية فقط، بل يبنيها منطقيًا عبر سلسلة براهين دقيقة.

وأظهر النموذج أداء قويا في مسابقات الرياضيات خلال العامين الماضيين، إذ حقق مستوى ذهبيا في المسابقة الدولية للرياضيات (IMO 2025) والمسابقة الصينية للرياضيات (CMO 2024)، كما سجل 118 من 120 في مسابقة بوتنام 2024 عند استخدام حوسبة محسّنة أثناء الاختبار.

وبني "DeepSeekMath-V2" على قاعدة "DeepSeek-V3.2-Exp-Base"، وهو متاح على منصة HuggingFace. كما توصي الشركة بالرجوع إلى مستودع "DeepSeek-V3.2-Exp" على GitHub للحصول على دعم إضافي أثناء الاستدلال.

وترى الشركة أن هذا التطور قد يسهم في فهم أعمق للرياضيات، ويمهّد لاكتشافات علمية جديدة في مجالات التكنولوجيا والرعاية الصحية.

وتشير التوقعات إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي ستواصل تطوير أدوات تعزز الفهم الرياضي، فيما يُتوقع أن يساهم إتاحة النموذج بشكل مفتوح في تسريع الابتكار.

وتؤكد "ديب سيك" أن الرياضيات ليست مجرد حسابات، بل لغة لفهم الكون وقوانينه. ومن خلال نماذج متخصصة مثل "DeepSeekMath-V2"، يصبح من الممكن استكشاف براهين معقدة قد تفتح آفاقًا جديدة في الفيزياء والفضاء والهندسة، ما قد يغير طريقة فهم البشر للعالم من حولهم.