نفت شركة جوجل التقارير التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية والتي زعمت استخدام محتوى رسائل البريد الإلكتروني لمستخدمي "جي ميل" في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بما في ذلك نموذج جيميني.

وأوضحت المتحدثة باسم جوجل جيني تومسون لموقع The Verge أن هذه التقارير مضللة وأن محتوى المستخدم لا يستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن ميزات "جي ميل" الذكية موجودة منذ سنوات ولم يتم تغيير أي إعدادات.

وأكدت تومسون أن تفعيل الميزات الذكية في "جي ميل" لا يعني منح الإذن لاستخدام محتوى الرسائل في تدريب النماذج، وأن الهدف من هذه الميزات هو تخصيص تجربة المستخدم عبر خدمات جوجل ورك سبيس مثل تتبّع الطلبات وإضافة الرحلات إلى التقويم.

وأشارت جوجل إلى أن هذه الميزات لا تشمل استخدام المحتوى الفعلي لرسائل البريد الإلكتروني لتدريب الذكاء الاصطناعي، مؤكدة على حماية خصوصية المستخدمين والحفاظ على أمان بياناتهم ضمن المنصة.