"OpenAI" تعلن وقف عمل ChatGPT على واتساب.. تفاصيل

أعلنت شركة "OpenAI"، المطورة لروبوت المحادثة الشهير ChatGPT، عن إيقاف خدمتها داخل تطبيق واتساب بشكل كامل اعتبارا من 15 يناير 2026، مشيرة إلى أن القرار جاء نتيجة تغييرات في سياسات المنصة التابعة لشركة ميتا.

وقالت OpenAI عبر موقعها الرسمي إنها كانت تفضل استمرار الخدمة على واتساب، لكنها ستعمل على تسهيل انتقال المستخدمين إلى قنواتها الأخرى خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الشركة أن سجلات المحادثات لن تنقل تلقائيا بعد الموعد المحدد، نظرا لعدم دعم واتساب ميزة تصدير الدردشات، لكنها وفرت حلا بديلا يتيح للمستخدمين ربط حساباتهم في ChatGPT مباشرة من خلال صفحة ملف الاتصال الخاصة بالروبوت (1-800-ChatGPT) داخل التطبيق، لدمج محادثاتهم السابقة مع السجل الرئيسي على منصة ChatGPT.

ورغم أن السبب الرسمي المعلن يتعلق بتغييرات السياسة، إلا أن مراقبين أشاروا إلى أن القرار يعكس تنافسا متصاعدا بين “ميتا” وOpenAI، خاصة مع توسع ميتا في تطوير مساعدها الذكي الخاص Meta AI داخل تطبيقاتها المختلفة، وهو ما يجعل وجود روبوت دردشة منافس مثل ChatGPT داخل واتساب يتعارض مع مصالحها التجارية.

ويأتي القرار استجابة لتحديث أجرته ميتا مؤخرا على شروط استخدام واجهة برمجة تطبيقات واتساب للأعمال (WhatsApp Business API)، والتي تنص على منع استخدام "مساعدات الذكاء الاصطناعي ذات الأغراض العامة" داخل المنصة.