سامسونج تكشف عن أول نظارة ذكية تعمل بنظام Android XR.. ما مميزاتها؟



وكالات

أعلنت سامسونج بشكل رسمي عن نظارتها الذكية الجديدة، التي تعتبر أول نظارة واقع افتراضي تعمل بنظام Android XR الذي يدمج بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

وتعتبر Galaxy XR الجديدة من سامسونج، نظارة واقع افتراضي تعمل بنظام مطور عن أندرويد، تضاهي بتقنيات نظارة Apple Vision Pro، وتتيح للمستخدمين التبديل بسهولة بين وضع الانغماس الكامل بالواقع الافتراضي ووضع الشفافية، مما يسمح له بالبقاء على اتصال مع محيطه الواقعي، كما يمكن للمستخدم التفاعل مع المحتوى باستخدام الصوت، والإيماءات، وحتى بنظرة العين.

وبما أن نظام النظارة يعتمد على أندرويد المألوف لمليارات المستخدمين، فإن مالكي Galaxy XR سيحصلون على وصول فوري إلى متجر Google Play للتطبيقات، علاوة على ذلك، تم إعادة تصميم الخدمات الأساسية من جوجل بالكامل لتتناسب مع تجربة XR، بما في ذلك خرائط جوجل، ويوتيوب، وتسجيلات الصوت جوجل، ومتصفح Chrome، وتضاف إليها عشرات التطبيقات الغامرة من رواد الصناعة، من عمالقة البث HBO Max وPeacock إلى استوديوهات الألعاب والمنصات الإبداعية مثل Adobe.

وأبرز ما يميز هذه النظارة أيضا هو التكامل العميق مع المساعد الذكي Gemini المدعوم بالذكاء الاصطناعي، فمع النظارة لا ينفذ المساعد لا ينفذ الأوامر فحسب، بل يفهم أيضا سياق ما يحدث من حول المستخدم، ويمكن للمستخدم من خلاله الحصول على معلومات تتعلق بمختلف المجالات.

يمكن الاستفادة من هذه النظارة أيضا لمشاهدة الفيديوهات والأفلام لتظهر للمستخدم كما أنه يشاهدها على شاشة سينمائية عملاقة، ويقدم "يوتيوب" لها مكتبة واسعة من الفيديوهات بزاوية 180 و350 درجة، فضلا عن دعمها لخدمات Google TV التي يمكن من خلالها مشاهدة الأفلام المتنوعة، ويمكن استعمالها مع خدمات Google Photos لتحويل الصور والفيديوهات ثنائية الأبعاد إلى صور وفيديوهات 3D، وفقا لروسيا اليوم.