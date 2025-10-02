"تسريبات Galaxy S26".. ماذا ستقدم سامسونج في هواتفها الجديدة؟

مصراوي

تستعد سامسونج لطرح هواتفها الرائدة الجديدة Galaxy S26 مطلع عام 2026، لكن هذه المرة يبدو أن السلسلة ستأتي بملامح مختلفة، ليس فقط على صعيد التصميم والمعالج، بل أيضا في أسماء الطرازات.

تغييرات محتملة في التشكيلة

وتشير التسريبات إلى احتمال استغناء سامسونج عن إصدار Galaxy S Plus التقليدي، مقابل تقديم نسخة Galaxy S26 Edge. كما أن النسخة القياسية قد يُعاد تسميتها لتصبح Galaxy S26 Pro، في حين سيبقى اسم Ultra ثابتا، بينما بعض التقارير لم تستبعد كذلك ظهور أربعة طرازات بدلا من ثلاثة.

وبحسب موقع "PhoneArena" أحد أبرز المواقع العالمية المتخصصة في أخبار التقنية ومراجعات وأسعار الهواتف الذكية، فإن سامسونج قد تعود لاعتماد استراتيجيتها القديمة في توزيع المعالجات إذ يتوقع أن يحصل Ultra على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، بينما قد يأتي Pro وEdge بمعالج Exynos 2600 المبني على تقنية 2 نانومتر.

هذا التوزيع لن يكون عالميا، حيث سيقتصر معالج سنابدراجون على أسواق مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

شحن أسرع

من أبرز التغييرات المنتظرة دعم سرعة شحن سلكي تصل إلى 60 واط في نسخة "Ultra"، بجانب دعم معيار الشحن اللاسلكي الجديد "Qi2"، والمتوقع أن يتوافر على الأقل في طرازي Edge وUltra.

وتؤكد التسريبات أن سامسونج وجدت حلولا للحفاظ على قلم S Pen مع تحسين تصميمه ليصبح أكثر انسيابية مع الشكل المستدير للهاتف.

ترقيات في الكاميرات

وتشير التقارير إلى تحسينات ملحوظة في الكاميرات، مثل تزويد Galaxy S26 Edge بعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، بينما يحصل Ultra على مستشعر جديد من سوني بدقة 200 ميجابكسل بحجم أكبر، مع احتمالية عودة خاصية العدسة المتغيرة.

تصميم أنحف

التسريبات تؤكد أن سامسونج لن تغير التصميم جذريا، لكنها ستقدم تعديلات مثل وحدة كاميرا أنحف في النسخ الأساسية، وزوايا أكثر استدارة في Ultra الذي سيصبح أنحف قليلًا من الجيل السابق.

أما الشاشة، فقد تحصل نسخة Ultra على لوحات OLED M14 الجديدة، التي تتميز بسطوع أعلى وكفاءة طاقة أكبر.