"تفاعلاتك تحت المراقبة".. ما هو التحديث الإلزامي لمستخدمي فيسبوك؟

مع ساعات الصباح الأولى، تفاجأ آلاف مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك برسائل من شركة ميتا، المالكة للتطبيق، تخطرهم بتغييرات جديدة على سياسة الخصوصية اعتبارا من 19 ديسمبر 2025.

وقالت الشركة في الرسالة: "اعتبارا من 19 ديسمبر 2025 سنجري تغييرات على سياسة الخصوصية التي نتبعها"، موضحة أن التحديث الجديد يهدف إلى "إضفاء طابع شخصي على تجاربك التجارية والإعلانات التي تراها"، عبر استخدام تفاعلات المستخدمين مع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية.

وبحسب الشركة، يشمل ذلك اقتراح محتوى مثل المنشورات ومقاطع الفيديو التي قد يجدها المستخدم مثيرة للاهتمام، بالإضافة إلى عرض إعلانات أكثر ملاءمة له.

وأعلنت ميتا أن المستخدمين سيتلقون إشعارات بالتحديث اعتباراً من 7 أكتوبر، ولن يكون لديهم خيار لإلغاء الاشتراك، على أن ينطبق القرار فقط على من يستخدمون أداة Meta AI.

كيف ستستخدم البيانات؟

بحسب الشركة، سيتم دمج التفاعلات النصية أو الصوتية للمستخدمين مع البيانات الحالية مثل "الإعجابات" و"المتابعات"، بهدف تحسين التوصيات سواء في مقاطع الفيديو القصيرة أو الإعلانات.

فعلى سبيل المثال، قد تظهر لمستخدم يتحدث عن رياضة المشي عبر Meta AI مجموعات وأنشطة مرتبطة بالمشي، أو إعلانات عن الأحذية الرياضية.

استثناءات للبيانات الحساسة

أكدت ميتا أنها لن تستخدم موضوعات حساسة مثل الآراء السياسية، المعتقدات الدينية، الميول الجنسية، أو البيانات الصحية والعرقية في تخصيص الإعلانات.

وسيدخل التحديث حيز التنفيذ في معظم المناطق العالمية اعتباراً من ديسمبر، مع استثناء المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، على أن يتوسع تدريجياً لاحقاً.

تصريحات مسؤولة الخصوصية في ميتا

قالت كريستي هاريس، مديرة سياسة الخصوصية في ميتا: "ستكون تفاعلات المستخدمين جزءاً من المدخلات التي تسهم في تخصيص خلاصات الأخبار والإعلانات. نحن ما زلنا في طور بناء العروض الأولى التي ستستخدم هذه البيانات".

ميتا والذكاء الاصطناعي

يأتي هذا القرار في وقت يبلغ فيه عدد مستخدمي Meta AI نحو مليار مستخدم نشط شهرياً عبر تطبيقات الشركة، مما يعكس اعتماد ميتا المتزايد على الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة المستخدم وتخصيص المحتوى.