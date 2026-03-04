أعلنت شركة كافيار العالمية المتخصصة في تصميم الهواتف الذكية المخصصة حسب الطلب عن إطلاق مجموعة "توتيم" الجديدة، التي تستلهم تفاصيلها من أحدث إصدار في سلسلة سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا الرائدة.

ويأتي هذا الإطلاق في إطار دمج فن الحرف اليدوية الرفيعة مع التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الهواتف الذكية.

"الحصان الناري"

يمثل هاتف "حصان النار" أول إصدار رئيسي في المجموعة، وهو تكريم لرمز عام 2026 في الأبراج الصينية، إذ صمم الهاتف ليكون قطعة فنية تمثل الطاقة الجامحة والاستقلالية والتقدم المستمر، مستوحاة من رمزية الحصان الناري في الثقافات الشرقية.

ويتميز الإصدار بنقش بارز لحصان جامح مطلي بذهب عيار 24 قيراطا، مع طبقة مينا حمراء يدوية الغنى تضفي إحساسا بالحركة والنار في التصميم.

ويكمل التصميم الإطار المصنوع من التيتانيوم الأسود المصقول والمطلي بطبقة PVD عالية الجودة، وهي تقنية مستخدمة في الساعات الفاخرة مثل تلك المعتمدة من علامات رائدة في صناعة الساعات السويسرية.

تفاصيل تصميم راقية

على خلفية التيتانيوم الأسود متعدد الطبقات، يتوسط الهاتف نقش الذهب للـ"حصان الجامح"، محاطا بخطوط اللهب الذهبية المملوءة بالمينا الحمراء، مما يخلق تباينا بصريا قويا وشعورا بالنار المتوهجة.

مجموعة توتيم وأهدافها

إلى جانب إصدار "حصان النار"، تضم مجموعة توتيم ثلاثة رموز إضافية قوية: الأسد، والصقر، والذئب، إذ تهدف هذه الرموز إلى تحويل الهاتف من مجرد جهاز إلكتروني إلى تميمة شخصية تعكس طبيعة مالكها الحقيقية.

صنعت جميع النماذج باستخدام مزيج من الذهب عيار 24 قيراطا، الكربون المطروق، التيتانيوم، والمينا اليدوي، ما يجعلها قطعا فنية فريدة ومكتمِلة.

إصدار محدود وتوافر

أعلنت الشركة أن جميع طرازات سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا – مجموعة توتيم ستطرح في إصدار محدود للغاية، يقتصر على 19 قطعة فقط لكل رمز من الرموز الأربعة.

السعر

وجاء السعر الرسمي لإصدار حصان النار الأحمر 11,490 دولارا أمريكيا بما يعادل 575,250 جنيها مصريا.