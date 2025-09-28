

وكالات

تطلق شركة شاومي الصينية تحديث واجهة المستخدم "HyperOS 3" المبني على أندوريد 16 رسميا ابتداء من أكتوبر.

ويقدم إصدار "HyperOS 3" من واجهة المستخدم مجموعة من التحديثات الجديدة لواجهة أندرويد الخاصة بشاومي.

وتشمل تلك التحديثات: شاشة رئيسية مُعاد تصمميها، وواجهة "Hyper Island" للإشعارات المباشرة، وميزة "Touch to Share"، وخصوصية مُحسنة، بحسب تقرير لموقع "9TO5Google" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

وتضمن التحديثات أيضًا ميزات جديدة عبر الأنظمة تتكامل مع آيفون وآيباد وماك بوك، وأدوات جديدة للكتابة والتجيل والبحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي وغيرها.

وسيبدأ إطلاق "HyperOS 3" لسلسلة هواتف "Xiaomi 15T" في أكتوبر، يليها "Xiaomi 15" بفارق ضئيل. وستستمر عملية طرح التحديث حتى مارس 2026، وفقا لما ذكرته العربية.

وفي ما يلي جدول شاومي لطرح "HyperOS 3"، الذي قد يتغير مع مرور الوقت:

أكتوبر- نوفمبر 2025:

- Xiaomi 15T Pro.

- Xiaomi 15T.

- Xiaomi 15 Ultra.

- Xiaomi 15.

- Xiaomi MIX Flip.

- REDMI Note 14 Pro+ 5G.

- REDMI Note 14 Pro 5G.

- REDMI Note 14 Pro.

- REDMI Note 14.

- POCO F7 Ultra.

- POCO F7 Pro.

- POCO F7.

- POCO X7 Pro Iron Man Edition.

- POCO X7 Pro.

- POCO X7.

نوفمر- ديسمبر 2025:

- Xiaomi 14 Ultra.

- Xiaomi 14.

- Xiaomi 14T Pro.

- Xiaomi 14T.

- REDMI Note 13 Pro.

- REDMI 15.

- REDMI 14C.

- REDMI 13.

- REDMI 13x.

- POCO F6 Pro.

- POCO F6.

- POCO X6 Pro.

- POCO M7.

- POCO M6 Pro.

- POCO M6.

- POCO C75.

من ديسمبر 2025 وحتى مارس 2026:

- Xiaomi 13 Ultra.

- Xiaomi 13 Pro.

- Xiaomi 13.

- Xiaomi 13T Pro.

- Xiaomi 13T.

- Xiaomi 13 Lite.

- Xiaomi 12 Pro.

- Xiaomi 12.

- Xiaomi 12T Pro.

- POCO F5 Pro.

- POCO F5.

- POCO X6.

- POCO M7 Pro 5G.

- POCO C85.

- REDMI Note 14 5G.

- REDMI Note 145.

- REDMI Note 13 Pro+ 5G.

- REDMI Note 13 Pro 5G.

- REDMI Note 13 5G.

- REDMI 15 5G.

- REDMI 15C 5G.

- REDMI 15C.